BM Windows xây nhà máy mới 100.000m2: Hệ sinh thái tỷ USD của ông Nguyễn Bá Dương tuyên bố “chạy đua” cùng loạt dự án trong ngoài nước

BM Windows – thành viên trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương - vừa khởi công nhà máy façade nhôm kính quy mô 100.000m² tại KCN Châu Đức, Tp. HCM. Nhà máy có tổng diện tích lên tới 100.000m2, công suất sản xuất dự kiến đạt 2.000.000m2 mỗi năm.

Đây được xem là nhà máy quy mô lớn nhất trong hệ thống của BM Windows, với diện tích gấp ba lần so với các nhà máy hiện hữu. Nhà máy được thiết kế bởi DB (beyond Design & Build) và thi công bởi Tổng thầu SOL E&C, 2 đơn vị cùng hệ sinh thái của Ông Nguyễn Bá Dương.

Phía BM Windows cho biết, năng suất thiết kế được kỳ vọng đáp ứng cho các dự án lớn trong nước và quốc tế của BM Windows trong giai đoạn tới. Động thái mở rộng năng lực sản xuất được BM Windows thực hiện trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang hồi phục.﻿

Ghi nhận, không chỉ dự án bất động sản thương mại được tái khởi động, loạt công trình đầu tư công mang tầm vóc quốc gia cũng đã và đang được đẩy mạnh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng vốn giải ngân đạt 440.000 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5% về tỷ lệ và 133.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.﻿

Đặc biệt, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nơi đặt nhà máy mới của BM Windows) được quy hoạch tích hợp vào vùng đô thị Tp.HCM mở rộng. Theo đó, nhà máy này được xem như một phần của hệ sinh thái công nghiệp Tp.HCM, giúp BM Windows tiếp cận nhanh chóng hơn với mạng lưới giao thương và xuất khẩu quốc tế.﻿

Dự kiến, nhà máy sẽ được đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào quý II/2026. Đây sẽ là “cứ điểm chiến lược” giúp BM Windows tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Úc, Bắc Mỹ, châu Âu – những khu vực có yêu cầu kỹ thuật và chứng chỉ khắt khe nhất thế giới.﻿

Sự kiện khởi công Nhà máy BM Windows lần này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đây không chỉ là một khoản đầu tư quy mô lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của ông Nguyễn Bá Dương, mà còn là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược xây dựng Hệ sinh thái toàn diện – từ thiết kế, tổng thầu, nhôm kính đến nội thất hoàn thiện cao cấp. Trong đó, BM Windows giữ vai trò then chốt ở mảng façade nhôm kính, góp phần nâng tầm năng lực cạnh tranh toàn cầu cho Hệ sinh thái, đồng thời củng cố vị thế “đầu tàu” của ông Nguyễn Bá Dương trong ngành xây dựng Việt Nam.﻿

Hiện nay, Hệ sinh thái do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập (gồm các công ty DB, Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, Boho) đang đồng loạt triển khai các dự án quy mô và đẳng cấp trên khắp cả nước. Với BM Windows những năm trở lại đây, Công ty gây chú ý với việc mở rộng ra quốc tế. Đơn cử, tại Bắc Mỹ, BM Windows đã tham gia dự án One Bloor West (The One) - tòa tháp supertall đầu tiên của Canada với chiều cao trên 300m, 85 tầng. BM Windows còn tham gia một số dự án khác tại Mỹ như khách sạn Marriott Courtyard hay biệt thự nghỉ dưỡng Turtle Bay tại Hawaii. Hay tại Australia, Công ty góp mặt trong nhiều công trình, trong đó có 55 Pitt Street Sydney – dự án văn phòng quy mô lớn đạt tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế, nằm gần Nhà hát Opera Sydney. Ở khu vực châu Á, doanh nghiệp gần đây đã tham gia vào dự án Taipei Twins (Đài Loan), do tập đoàn kiến trúc SOM thiết kế….﻿

Tại thị trường trong nước, Hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương đang tham gia vào hàng loạt các dự án trọng điểm, nổi bật trong số đó có thể kể đến: Sân bay quốc tế Long Thành, Lumière, Lumi Hanoi, Imperia Signature Cổ Loa, Masterise Cổ Loa, The Blanca City, tổ hợp 6 sao Sun Feliza Suites, Eco Retreat – Long An, Solaria Rise, Sola Garden III, Lumiere Evergreen, Blanca Vũng Tàu…﻿

"Nhà máy BM Windows Châu Đức khi hoàn thành chắc chắn sẽ vượt xa tầm vóc của các nhà máy façade hiện hữu. Nhà máy sẽ ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, cùng với đội ngũ chuyên gia quốc tế và kỹ sư giàu kinh nghiệm, không ngừng học hỏi và đổi mới để mang lại giá trị tối ưu nhất cho dự án”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ tại sự kiện.﻿