Mẫu xe này được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026. Xe được phát triển trên nền tảng thuần điện Neue Klasse của BMW. Trước đó, mẫu xe đã ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Theo kế hoạch, BMW sẽ bàn giao xe tới khách hàng từ tháng 1/2027.

Bản BMW i3 30L có giá 249.900 CNY (khoảng 985 triệu đồng). Trong khi đó, bản 40L có giá 279.900 CNY (khoảng 1,1 tỷ đồng). Bản cao cấp nhất 50L được bán với giá 319.900 CNY (khoảng 1,26 tỷ đồng).

BMW i3 trục cơ sở kéo dài hướng đến thị trường Trung Quốc. Ảnh: BMW

BMW i3 trục cơ sở dài có màn hình trung tâm 17,9 inch

Về kích thước, BMW i3 mới dài 4.864 mm, rộng 1.865 mm và cao 1.490 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở của xe đạt 3.005 mm. Xe có khoang chứa đồ phía trước 31 lít và cốp sau 420 lít.

Ở phần đầu xe, BMW trang bị hệ thống chiếu sáng "Digital Angel Wing". Lưới tản nhiệt hình quả thận đi kèm cụm đèn pha 4 mắt kinh điển được thiết kế lại. Ngoài ra, đầu xe còn có lưới hút gió chủ động và các cảm biến hỗ trợ lái thông minh.

Phía sau, dải đèn hậu hình chữ L kéo dài từ logo BMW. Thiết kế này tương ứng với đèn chạy ban ngày hình số 7 ở phía trước. Theo BMWBlog, xe dùng tay nắm cửa dạng kéo để đáp ứng quy định an toàn mới tại Trung Quốc.

Xe có trục cơ sở hơn 3m. Ảnh: BMW

Bên trong, BMW i3 sử dụng khoang lái thông minh Panoramic iDrive. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình không viền kích thước 17,9 inch. Đồng thời, xe được trang bị tiêu chuẩn màn hình hiển thị toàn cảnh 43,3 inch trên kính lái. Bên cạnh đó, xe còn có màn hình hiển thị kính lái 3D. Các trang bị khác gồm điều hòa tự động 3 vùng, ghế chỉnh điện và âm thanh Harman Kardon.

BMW i3 trục cơ sở dài đi được tối đa 1.028 km mỗi lần sạc

Về vận hành, BMW i3 sử dụng hệ truyền động eDrive thế hệ thứ 6 với một mô-tơ điện. Công suất tối đa của xe đạt 235 kW, tương đương 315 mã lực. Nhờ đó, mẫu sedan tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Không gian nội thất BMW i3 bản kéo dài trục cơ sở. Ảnh: BMW

Về pin, bản 30L dùng pin lithium sắt phốt phát (LFP) 77 kWh của CATL. Bản này có quãng đường di chuyển 708 km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, bản 40L dùng pin lithium ba thành phần 86,9 kWh, cũng do CATL cung cấp. Phạm vi hoạt động của bản 40L đạt 802 km.

Bản 50L cao nhất được trang bị pin lithium ba thành phần 113,4 kWh của Eve Energy. Nhờ đó, phiên bản này có thể đi được 1.028 km sau một lần sạc đầy. Trước đó, BMW i3 từng đạt quãng đường 1.213 km trong một bài thử độ bền. Tuy nhiên, BMW không công bố điều kiện của bài thử này.

BMW i3 mới sử dụng kiến trúc điện 800V. Bên cạnh đó, xe hỗ trợ sạc nhanh công suất 400 kW. Với mức công suất này, xe có thể nạp thêm khoảng 400 km quãng đường (chuẩn CLTC) trong 10 phút. Mẫu xe sẽ được sản xuất tại nhà máy của liên doanh BMW Brilliance ở Thẩm Dương.