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Dự án Metro Blue Line tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE) đã hoàn thành 29% khối lượng công việc, với hơn 14.000 công nhân, kỹ sư và nhân viên giám sát tham gia thi công. Tuyến đường sắt đô thị dài 30 km có tổng vốn đầu tư 20,5 tỷ AED, dự kiến đưa vào khai thác ngày 9/9/2029.

Ngày 22/11, Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã đến kiểm tra tiến độ dự án Blue Line tại khu vực Dubai Festival City. Tại đây, ông cũng được giới thiệu thiết kế đoàn tàu metro thế hệ mới dành riêng cho tuyến đường sắt này.

Theo Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA), tính đến thời điểm kiểm tra, toàn dự án đạt 29% tiến độ. Trong đó, các nhà ga ngầm hoàn thành 32%, công tác đào hầm đạt 55%, nhà ga trên cao đạt 16% và các hạng mục cầu đạt 17%. Riêng việc xây dựng trụ cầu đã hoàn thành 62%.

Hơn 14.000 công nhân, kỹ sư và nhân viên giám sát đã tham gia dự án, với tổng thời gian lao động vượt 33 triệu giờ.

Dự án Dubai Metro Blue Line có tổng vốn đầu tư 20,5 tỷ AED, chiều dài 30 km, gồm 14 nhà ga, trong đó có 15,5 km đường ngầm và 14,5 km đường trên cao. Để phục vụ thi công, dự án bố trí 2 trạm trộn bê tông thương phẩm có công suất lần lượt 200 m³ và 120 m³, cùng các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Riêng nhà máy sản xuất vòng bê tông lót đường hầm có công suất 12 vòng/ngày, trong khi cơ sở đúc cấu kiện cầu cạn có thể sản xuất 10-12 cấu kiện mỗi ngày.

Tuyến đường được chia thành hai nhánh. Nhánh thứ nhất dài 21 km, kết nối với tuyến Green Line tại nhà ga Creek ở khu vực Al Jaddaf, đi qua Dubai Festival City, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor và International City trước khi tiếp tục đến Dubai Silicon Oasis và Dubai Academic City.

Nhánh thứ hai dài 9 km, xuất phát từ nhà ga Centrepoint trên tuyến Red Line tại Al Rashidiya, đi qua Mirdif và Al Warqa’a trước khi kết nối với nhánh thứ nhất tại International City.

Khi hoàn thành, Blue Line sẽ kết nối các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh như Mirdif, Al Warqa’a, International City, Dubai Silicon Oasis và Dubai Academic City với mạng lưới giao thông đường sắt hiện hữu.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là thiết kế đoàn tàu thế hệ mới với sức chứa tối đa 1.246 hành khách mỗi chuyến. Theo RTA, sức chứa thiết kế của mỗi đoàn tàu là 675 người, trong khi tổng sức chứa tối đa có thể đạt 1.246 người.

Không gian bên trong tàu được chia thành ba khu vực gồm Gold Class (hạng cao cấp), Silver Class (hạng phổ thông) và toa dành riêng cho phụ nữ, trẻ em. Khu vực Gold Class được trang bị ghế ngồi hiện đại, bộ sạc không dây cho thiết bị thông minh, màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin và hệ thống chiếu sáng có khả năng tự điều chỉnh theo điều kiện môi trường.

Các toa Silver Class và toa dành cho phụ nữ, trẻ em được thiết kế nhằm cân bằng giữa sức chứa và sự thuận tiện khi di chuyển. Hệ thống màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị lộ trình, các nhà ga và thông tin chuyến đi.

Bên cạnh thiết kế, các đoàn tàu mới còn được tích hợp hệ thống camera thông minh có khả năng phát hiện vật cản trên đường ray, đếm số lượng hành khách và theo dõi mật độ sử dụng từng toa. Dữ liệu hình ảnh được xử lý theo thời gian thực, hỗ trợ đơn vị vận hành quản lý lượng khách và phân bổ năng lực khai thác.

Về hạ tầng, một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý là cây cầu metro dài 1,3 km bắc qua Dubai Creek. Đây sẽ là công trình đầu tiên đưa hệ thống Metro Dubai vượt qua tuyến đường thủy này.

Cầu được xây dựng bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, sau đó vận chuyển đến vị trí lắp đặt. Các cấu kiện được nâng và lắp ghép bằng hệ thống cần cẩu, sàn thi công chuyên dụng đặt trên những trụ cầu đã hoàn thành. Phương án này giúp giảm sự phụ thuộc vào cần cẩu nổi và các kết cấu tạm trên mặt nước, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy.

Ngoài công nghệ trên đoàn tàu, Dubai cũng đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong công tác kiểm tra, bảo trì hạ tầng đường sắt. Một hệ thống kiểm tra tự động sử dụng công nghệ LiDAR kết hợp AI được phát triển để thu thập dữ liệu, phát hiện khiếm khuyết và đưa ra khuyến nghị kỹ thuật. Hệ thống hướng tới mục tiêu giảm 80% thời gian kiểm tra, giảm 50% nguồn lực sử dụng và tăng khả năng phát hiện sớm sự cố.

RTA đồng thời hợp tác với doanh nghiệp CASCO Signal để xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển và phòng thí nghiệm mô phỏng hệ thống đường sắt. Cơ sở này cho phép thử nghiệm khả năng tích hợp các hệ thống tín hiệu, liên lạc và điều khiển tàu trong điều kiện vận hành mô phỏng trước khi đưa vào khai thác thực tế.

Theo kế hoạch, Blue Line sẽ chính thức vận hành ngày 9/9/2029. Khi đi vào hoạt động, tuyến được kỳ vọng phục vụ khoảng 200.000 lượt hành khách mỗi ngày vào năm 2030 và tăng lên 320.000 lượt vào năm 2040. Dự án được thiết kế để phục vụ 9 khu vực đô thị với tổng dân số dự kiến hơn 1 triệu người, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ và mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng tại Dubai.