Giá Tesla Cybertruck đã qua sử dụng tăng 10-15% trong vòng một tháng kể từ khi hãng công bố kế hoạch ngừng sản xuất mẫu bán tải điện này, theo dữ liệu từ CarGurus và Visor.

Cụ thể, theo CarGurus, giá Cybertruck cũ trung bình đạt 89.715 USD, tăng 9,84% trong 30 ngày và 13,5% trong 90 ngày. Xu hướng này đi ngược với giá xe cũ nói chung tại Mỹ, vốn đã giảm 1,37% trong tháng qua.

Visor cũng ghi nhận giá Cybertruck tăng 15% so với tháng trước, lên trung bình 101.784 USD trong số 171 xe được rao bán. Những chiếc xe đã bán trong 30 ngày gần nhất mất trung bình 17 ngày để tìm được chủ mới.

Xe Tesla Cybertruck đã qua sử dụng liên tục 'đội giá' tại đại lý. Ảnh: Fortune

Đáng chú ý, giá Cybertruck bắt đầu tăng từ tháng 11, trùng thời điểm phía Tesla ra công bố hôm 6/11 về việc sẽ thu hẹp và tiến tới ngừng sản xuất Cybertruck vào năm sau.

Cùng ngày, hãng tăng giá xe lên tới 10%. Một tuần sau, Tesla ngừng bán tất cả phiên bản Cybertruck, ngoại trừ bản cao cấp Cyberbeast giá 109.990 USD. Đến nay, phiên bản này tiếp tục tăng giá lên 114.990 USD.

Hồi đầu tháng 8, Cybertruck có giá thấp nhất 69.990 USD, nhưng hiện mức giá khởi điểm đã lên tới 114.990 USD.

Theo CarGurus, chiếc Cybertruck cũ đắt nhất tại Mỹ hiện là Cyberbeast đời 2026, đã chạy 4.493 dặm (7.231 km), được đại lý J&S AutoHaus tại New Jersey rao bán với giá 150.790 USD.

Một chiếc Cybertruck đã qua sử dụng được rao bán với giá hơn 150.000 USD, tương đương khoảng 3,88 tỷ đồng. Ảnh: Electrek

Mức này cao hơn giá thị trường 35.773 USD, tức chênh khoảng hơn 30%. Đáng chú ý, đại lý đã tăng giá xe từ 134.995 USD lên 149.995 USD chỉ trong 6 ngày, dù chưa có khách hàng lưu xe vào danh sách theo dõi.

Một số chiếc Cybertruck khác cũng được rao bán với giá cao bất thường. Tại Canada, một chiếc Cyberbeast đời 2024 mới chạy 1 km được chào giá 199.999 CAD (đô la Canada).

Tuy nhiên, không phải mọi chiếc Cybertruck cũ đều tăng giá. Một số xe AWD đời 2024-2025 đã qua sử dụng nhiều có giá chỉ 68.619-80.000 USD. CarGurus nhận định nhiều xe trong nhóm này là lựa chọn có giá tốt.

Dữ liệu cũng cho thấy Cybertruck đời 2024 tăng giá 11,68% trong 30 ngày, lên trung bình 91.220 USD. Trong khi đó, xe đời 2025 gần như giữ nguyên giá ở mức 80.979 USD.

Sự khác biệt này được cho là đến từ trang bị của từng đời xe. Các mẫu Cybertruck đời 2024 thuộc dòng Foundation Series (dành cho khách tiên phong) được tích hợp sẵn hệ thống hỗ trợ lái toàn phần FSD theo hình thức mua trọn gói.

Trong khi đó, Tesla hiện chỉ cung cấp tính năng này dưới dạng thuê bao. Đây có thể là yếu tố giúp xe đời 2024 hút khách hơn, giá xe theo đó cũng neo cao hơn. Các phiên bản AWD đời 2025 giá thấp hơn và ít tính năng hơn nên không ghi nhận mức tăng giá đáng kể.