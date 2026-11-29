Mitsubishi vừa mở rộng danh mục phiên bản Xforce HEV tại Thái Lan bằng việc giới thiệu biến thể Max. Xe có giá bán 999.000 baht, tương đương khoảng 760 triệu đồng, cao hơn 100.000 baht (khoảng 76 triệu đồng) so với bản Ignite và thấp hơn 40.000 baht (khoảng 30 triệu đồng) so với bản Ultimate.

Mitsubishi Xforce HEV Max 2026 ra mắt tại thị trường Thái Lan. Ảnh: Autolifethailand

Sau khi bổ sung phiên bản mới, Mitsubishi Xforce HEV tại Thái Lan có tổng cộng 4 phiên bản. Bản Ignite có giá 899.000 baht (khoảng 684 triệu đồng), Max giá 999.000 baht (khoảng 760 triệu đồng), Ultimate giá 1.039.000 baht (khoảng 791 triệu đồng) và Ultimate X giá 1.089.000 baht (khoảng 829 triệu đồng). Các mức giá quy đổi chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm thuế, phí tại Việt Nam.

Bổ sung trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái

So với bản Ignite, Xforce HEV Max được bổ sung một số trang bị ngoại thất như đèn sương mù LED phía trước, ốp cản trước và sau sơn cùng màu thân xe. Cửa cốp phía sau có khả năng đóng/mở bằng điện, hỗ trợ thao tác rảnh tay.

Mitsubishi Xforce HEV Max trang bị đèn sương mù LED và cản trước sơn cùng màu thân xe. Ảnh: Autolifethailand

Bên trong, khoang nội thất sử dụng tông màu đen. Ghế ngồi bọc da tổng hợp có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt Heat Guard. Ghế lái được nâng cấp khả năng chỉnh điện 8 hướng thay cho loại chỉnh tay trên bản Ignite. Một số trang bị tiện nghi khác gồm gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói, sạc điện thoại không dây và tấm ngăn khoang hành lý.

Khoang nội thất Mitsubishi Xforce HEV Max sử dụng tông màu đen. Ảnh: Autolifethailand

Đáng chú ý, phiên bản Max được bổ sung camera quan sát toàn cảnh Multi Around Monitor (MAM), hệ thống phát hiện chuyển động từ camera quanh xe (MOD), cảm biến áp suất lốp TPMS và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước, phía sau. Đây là những trang bị giúp phiên bản mới tạo khoảng cách với bản Ignite, đồng thời thu hẹp khác biệt về tiện nghi so với bản Ultimate.

Giữ nguyên hệ truyền động hybrid 1.6L

Về vận hành, Mitsubishi Xforce HEV Max không có thay đổi so với các phiên bản hybrid còn lại. Xe sử dụng hệ truyền động Full Hybrid e:Motion, kết hợp động cơ xăng 1.6L mã 4A92 với một mô-tơ điện.

Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại 4.500 vòng/phút. Mô-tơ điện có công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm. Hệ thống sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh, kết hợp hộp số tự động 2 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Hệ truyền động hybrid 1.6L trên Mitsubishi Xforce HEV Max. Ảnh: Autolifethailand

Xforce HEV hỗ trợ nhiên liệu E20, có 7 chế độ lái và hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động khi vào cua Active Yaw Control (AYC). Theo công bố tại Thái Lan, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu SUV này đạt 24,4 km/lít.

Mitsubishi Xforce HEV có chiều dài 4.390 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm 183 mm. Dung tích bình nhiên liệu đạt 42 lít.

Các trang bị an toàn đáng chú ý trên xe gồm gói hỗ trợ lái Diamond Sense với kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đèn chiếu xa tự động. Xe được trang bị 6 túi khí.

Việc bổ sung phiên bản Max giúp Mitsubishi mở rộng lựa chọn Xforce HEV tại Thái Lan, đồng thời tạo thêm một cấu hình nằm giữa bản tiêu chuẩn và bản cao cấp. Hiện chưa có thông tin xác nhận phiên bản này sẽ được phân phối tại Việt Nam.