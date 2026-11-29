Một cỗ máy đào hầm nặng khoảng 4.000 tấn, dài 148 m với đầu cắt đường kính 15,4 m vừa hoàn thành hành trình xuyên sông Dương Tử dài hơn 11,3 km. Đây là một trong những thiết bị TBM có quy mô lớn nhất từng được sử dụng trong xây dựng đường sắt cao tốc, đồng thời lập kỷ lục về chiều dài đào liên tục theo một hướng trong nhóm máy khiên đào đường kính khoảng 15 m.

Theo Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC), ngày 30/7/2026, máy đào hầm mang tên Lĩnh Hàng đã tới giếng đứng số 2 ở bờ Nam sông Dương Tử, hoàn thành đoạn đào xuyên sông dài 11,325 km thuộc đường hầm Sùng Minh - Thái Thương. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 530 tỷ NDT, tương đương 80 tỷ USD.

Đây là hạng mục quan trọng của tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh - Thành Đô, kết nối đảo Sùng Minh thuộc Thượng Hải với thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô. Cỗ máy bắt đầu hoạt động từ ngày 29/4/2024, mất hơn hai năm để hoàn thành đoạn hầm dưới lòng sông.

Đầu cắt rộng 15,4 m, đào sâu tới 89 m dưới lòng sông

Lĩnh Hàng có chiều dài khoảng 148 m, trọng lượng 4.000 tấn và đường kính đầu cắt lên tới 15,4 m, tương đương chiều cao một tòa nhà khoảng 5 tầng. Đây là máy khiên đào có đường kính lớn nhất thế giới được sử dụng cho công trình đường sắt cao tốc.

Phía sau đầu cắt là hệ thống thiết bị đồng bộ gồm truyền động, thủy lực, vận chuyển đất đá, tuần hoàn dung dịch và lắp đặt các đốt bê tông tạo thành vỏ hầm. Máy được trang bị hệ thống điều khiển thông minh, hỗ trợ tự động điều chỉnh thông số thi công và kiểm soát hướng đào với độ chính xác ở cấp milimet.

Thách thức lớn nhất của dự án nằm ở điều kiện địa chất và áp lực nước. Đường hầm đi qua khu vực có độ sâu lớn nhất khoảng 89 m dưới lòng sông Dương Tử, nơi địa tầng phức tạp và áp lực nước cao. Trong quá trình đào, hệ thống phải đồng thời giữ ổn định gương đào, đưa đất đá ra ngoài và lắp đặt kết cấu vỏ hầm, hạn chế nguy cơ sụt lún hoặc nước tràn vào khu vực thi công.

Theo thông tin từ dự án, Lĩnh Hàng từng đạt tốc độ đào tối đa 718 m trong một tháng, bình quân khoảng 600 m/tháng. Việc hoàn thành đoạn xuyên sông dài 11,325 km theo một hướng giúp cỗ máy xác lập kỷ lục thế giới trong nhóm TBM đường kính khoảng 15 m.

Đường hầm dài 14,25 km, tàu chạy thiết kế 350 km/h

Đoạn xuyên sông 11,325 km mới chỉ là một phần của đường hầm Sùng Minh - Thái Thương. Toàn bộ công trình dài khoảng 14,25 km, trong đó phần đào bằng máy khiên dài khoảng 13,2 km. Đường hầm được thiết kế dạng một ống chứa hai đường ray, phục vụ tàu cao tốc với tốc độ khai thác thiết kế lên tới 350 km/h.

Sau khi hoàn thành đoạn dưới sông, Lĩnh Hàng được đưa vào bảo dưỡng trong 41 ngày. Các hệ thống quan trọng như đầu cắt, truyền động, thủy lực, tuần hoàn dung dịch và bộ phận làm kín được kiểm tra trước khi máy tiếp tục thi công.

Ngày 9/9/2026, cỗ máy khởi động lần hai từ giếng đứng số 2 tại Thái Thương để đào nốt đoạn trên đất liền dài 1,875 km. Khu vực này đi qua các công trình hạ tầng đô thị như đường Nam Hoàn, công viên Trịnh Hòa và đường Long Giang, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ độ lún và tác động đến các công trình phía trên.

Dự án còn sử dụng một thiết bị đặc biệt khác mang tên Khải Minh để đào giếng đứng số 2. Máy có đường kính đào 24 m, được dùng để thi công giếng sâu 56,08 m.

Khi hoàn thành, đường hầm sẽ giúp đảo Sùng Minh lần đầu có kết nối đường sắt cao tốc. Thời gian di chuyển từ Sùng Minh qua Thái Thương tới khu vực Bảo Sơn của Thượng Hải dự kiến còn khoảng 17 phút. Công trình cũng được kỳ vọng trở thành đường hầm dưới nước cho phép tàu cao tốc vận hành với tốc độ thiết kế 350 km/h, góp phần tăng kết nối giữa Thượng Hải và các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Dương Tử.