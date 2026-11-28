Ngày 26/11, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 4784/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du.

Theo công văn, sản phẩm bị thu hồi là Wedding - Sữa tắm trân châu (chai 1.000 ml), số lô B0309C2608, ngày sản xuất 09/03/2026, hạn sử dụng 090329, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003463/22/CBMP-HCM.

Sản phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (mã số doanh nghiệp: 0303527525; địa chỉ: 156 đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, nay là 156 đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Công thức mỹ phẩm không đúng hồ sơ đã công bố

Cục Quản lý Dược xác định lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố. Cụ thể, sản phẩm có thêm thành phần PEG-3 Cocamide DEA và không có thành phần Cetyl Alcohol so với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, thông tin trên nhãn sản phẩm gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng rằng sản phẩm là thuốc.

Nội dung được ghi trên nhãn gồm: “Bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp hạn chế các hắc sắc tố melamin, cho làn da bật tone trắng hồng tự nhiên. Kích thích sản sinh các collagen cung cấp độ ẩm giúp làn da trở nên mềm mại, chống lão hóa. Phục hồi da cháy nắng, làm bật tone, trắng hồng đối với da bị đen sạm, da xỉn màu”.

Trước đó, ngày 04/11/2026, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5291/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du về các hành vi: thông tin trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc và sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Công văn thu hồi được Cục Quản lý Dược ban hành căn cứ Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 45; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 46; điểm h khoản 1, khoản 3 Điều 47 và khoản 2, khoản 6 Điều 48 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược cũng căn cứ Công văn số 17124/SYT-NVD ngày 11/11/2026 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, kèm Quyết định số 5291/QĐ-XPHC ngày 04/11/2026 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô Wedding - Sữa tắm trân châu (chai 1.000 ml) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Các Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại công văn; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du, doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu (chai 1.000 ml); tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm theo đúng Quyết định số 5291/QĐ-XPHC ngày 04/11/2026 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và quy định tại điểm a khoản 4 Điều 69 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Doanh nghiệp cũng phải rà soát toàn bộ các lô khác đã sản xuất đối với sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu (chai 1.000 ml), chủ động thu hồi các lô có vi phạm tương tự (nếu có) và báo cáo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để giám sát, xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Kết quả thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm trên toàn quốc và kết quả rà soát các lô sản phẩm khác phải được gửi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh trước ngày 18/12/2026. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của nội dung báo cáo.