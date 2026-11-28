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Một máy đào hầm khiên (TBM) có đường kính đào tối đa 16,64 m, nặng hơn 5.000 tấn, vừa hoàn thành hành trình đào liên tục dài 7,46 km dưới lòng sông Dương Tử (Trung Quốc). Đây là một trong những cột mốc quan trọng của dự án đường hầm cao tốc Hải Thái (Haitai Yangtze River Tunnel), công trình được truyền thông Trung Quốc mô tả là đường hầm đường bộ dưới nước dài nhất thế giới thi công bằng công nghệ đào hầm khiên.

Theo CPG, máy đào hầm mang tên Jianghai đã vượt qua đê ở bờ nam sông Dương Tử và tiến vào khu vực Taicang, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thiết bị hoàn thành đoạn đào dưới lòng sông sau khoảng 14 tháng hoạt động.

Đây là lần đầu tiên máy đào Jianghai hoàn thành một hành trình đào hầm liên tục dài 7,46 km dưới sông Dương Tử. Công trình được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc số 14 (China Railway 14th Bureau).

Máy đào hầm khổng lồ nặng hơn 5.000 tấn

Jianghai là máy đào hầm khiên do Trung Quốc tự phát triển, thuộc phân khúc thiết bị có đường kính đào 16 m. Đường kính đào tối đa của máy đạt 16,64 m, trong khi các vòng vỏ bê tông lắp đặt để gia cố đường hầm có đường kính ngoài 16 m.

Theo Global Times, thiết bị có trọng lượng hơn 5.000 tấn. Máy được giao nhiệm vụ đào toàn bộ đoạn hầm khiên bên phải của dự án, với tổng chiều dài 9.315 m.

Dự án đường hầm Hải Thái có tổng chiều dài 39,07 km, kết nối thành phố Hải Môn thuộc Nam Thông ở bờ bắc với Taicang thuộc Tô Châu ở bờ nam sông Dương Tử. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ thiết kế 100 km/h.

Trong tổng chiều dài dự án, đoạn đi ngầm dưới sông dài 11,185 km, kết hợp giữa phương pháp đào hở và công nghệ đào hầm khiên.

Máy đào Jianghai được đưa vào vận hành từ tháng 4/2025 tại Hải Môn. Sau khi hoàn thành đoạn thi công trên đất liền ở bờ bắc, thiết bị bắt đầu tiến vào khu vực dưới lòng sông từ tháng 9/2025.

Đến tháng 5/2026, máy đạt điểm đào sâu nhất, nằm ở độ sâu khoảng 75 m. Sau đó, thiết bị tiếp tục đào ngược lên và hoàn thành hành trình dưới sông vào tháng 11/2026.

Trong suốt quá trình này, máy đạt tốc độ đào trung bình khoảng 20 m/ngày. Theo Science and Technology Daily, riêng tháng có tiến độ cao nhất, công trình đào được 664 m, lập kỷ lục về khối lượng thi công trong một tháng.

Đường hầm dài gần 40 km, giảm áp lực cho cầu vượt sông hiện hữu

Việc máy Jianghai hoàn thành đoạn đào dưới sông đánh dấu bước tiến quan trọng của tuyến hầm bên phải. Tuy nhiên, dự án chưa hoàn tất toàn bộ quá trình thi công.

Sau khi thiết bị lên bờ nam, đội ngũ thi công sẽ tiếp tục đào đoạn còn lại trên đất liền để hoàn thành tuyến hầm đầu tiên. Thời điểm hoàn thành toàn bộ đường hầm, thi công tuyến hầm thứ hai và đưa tuyến cao tốc vào khai thác hiện chưa được công bố.

Khi đi vào hoạt động, đường hầm Hải Thái được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nam Thông, khu vực phía nam tỉnh Giang Tô và Thượng Hải, góp phần hình thành mạng lưới giao thông kết nối trong phạm vi một giờ tại vùng đồng bằng sông Dương Tử.

Công trình cũng được kỳ vọng giảm tải cho cầu Sutong, cây cầu hiện kết nối hai thành phố Tô Châu và Nam Thông qua sông Dương Tử.

Dự án nằm trong quy hoạch bố trí các công trình vượt sông Dương Tử giai đoạn 2020-2035 và quy hoạch hành lang giao thông thuộc Vành đai kinh tế sông Dương Tử của tỉnh Giang Tô.

Việc hoàn thành hành trình đào liên tục dài 7,46 km cũng được xem là phép thử đối với năng lực chế tạo máy đào hầm đường kính lớn của Trung Quốc. Thiết bị phải hoạt động trong điều kiện kết hợp giữa chiều dài đào lớn, đường kính hầm rộng, áp lực nước cao và địa tầng phức tạp.



