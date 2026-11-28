Sau thành công của dòng điện thoại gập Razr, Motorola chính thức trở lại phân khúc flagship dạng thanh truyền thống tại thị trường Mỹ với mẫu Signature 27 sở hữu phần cứng ấn tượng cùng mức giá ngang ngửa Galaxy S26 Ultra.

Motorola Signature 27 là một trong những mẫu điện thoại cao cấp được giới công nghệ mong đợi nhất trong năm 2026. Sau nhiều năm úp mở về việc đưa một chiếc flagship dạng thanh truyền thống trở lại thị trường Mỹ, hãng đã hiện thực hóa kế hoạch này. Trước đó, Motorola đã tạo được bước đệm vững chắc nhờ dòng sản phẩm điện thoại gập Razr với nhiều phản hồi tích cực và doanh số ấn tượng.

Tiếp nối đà tăng trưởng đó, hãng kỳ vọng Signature 27 sẽ gặt hái thành công tương tự.

Dù sở hữu mức giá lên tới 1.600 USD — vốn đang dần trở thành mặt bằng chung của thị trường smartphone năm 2026 và các năm tiếp theo — thiết bị vẫn được trang bị nhiều thông số tương xứng với giá trị, bên cạnh một số điểm cần hoàn thiện thêm.

Phần cứng cao cấp và viên pin 7.000mAh vượt trội

Qua trải nghiệm thực tế, Signature 27 mang lại cảm giác hoàn thiện cao cấp ở mọi chi tiết cùng cảm giác cầm nắm chắc chắn. Thay vì sử dụng kiểu thanh ngang hay cụm lồi thông thường, Motorola thiết kế phần bệ camera nổi bật làm điểm nhấn chủ đạo và biến cụm camera thành nền tảng cốt lõi trong ngôn ngữ thiết kế.

Cách tiếp cận này tương đồng với hướng đi của Xiaomi trên mẫu flagship 15 Ultra, giúp tạo ra bản sắc riêng thay vì đi theo lối mòn thiết kế khối phẳng an toàn.

Về cấu hình bên trong, Signature 27 sở hữu sức mạnh của một mẫu flagship thực thụ với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mang lại tốc độ phản hồi nhanh nhạy trong các tác vụ thử nghiệm ban đầu. Máy đi kèm dung lượng RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB.

Màn hình của máy sử dụng tấm nền tandem AMOLED kích thước 6,78 inch, được quảng bá dưới tên gọi “Extreme AMOLED Duo”. Hãng công bố độ sáng tối đa của màn hình có thể đạt ngưỡng 12.000 nit trong một số điều kiện nhất định trên một vùng hiển thị nhỏ. Dù trải nghiệm sử dụng hằng ngày khó chạm tới thông số lý thuyết này, màn hình vẫn thể hiện độ sáng cao, sắc nét và màu sắc rực rỡ. Bên cạnh đó, công nghệ tandem OLED cũng giúp tối ưu mức tiêu thụ điện năng, qua đó cải thiện thời lượng sử dụng.

Về dung lượng pin, trong khi Google và Samsung vẫn chậm chân trong việc đưa pin silicon-carbon dung lượng lớn lên các mẫu điện thoại phân phối tại Mỹ, Motorola đã trang bị cho Signature 27 viên pin silicon-carbon lên tới 7.000mAh. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 50W, vượt trội so với thông số của các đối thủ trực tiếp từ Samsung và Google hiện nay.

Hệ thống camera làm trung tâm của thiết bị

Tương xứng với thiết kế bệ camera nổi bật, hệ thống ba camera sau của Signature 27 sở hữu thông số ấn tượng, bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 3x độ phân giải 200MP.

Bên cạnh ống kính tele 200MP thu hút sự chú ý, camera chính 50MP cũng là một điểm nhấn đáng kể. Dù chưa đạt kích thước 1 inch đầy đủ, cảm biến 1/1.28 inch này vẫn nhỉnh hơn so với các đối thủ đang bán tại thị trường Mỹ, giúp thu nhận nhiều ánh sáng và dữ liệu hơn cho quá trình xử lý hình ảnh.

Kết hợp với khẩu độ f/1.6, thiết bị cho thấy khả năng chụp thiếu sáng chất lượng cao, thể hiện rõ qua những bức ảnh chụp đường chân trời thành phố New York vào lúc chạng vạng trong quá trình thử nghiệm. Chất lượng nhiếp ảnh của máy cũng được ghi nhận thông qua nhiều chứng nhận và giải thưởng, bao gồm danh hiệu DXOMARK Gold Label cho năm 2027.

Những dấu hỏi về cập nhật phần mềm và rào cản giá bán

Dù đã hoàn thiện tốt phần cứng, Motorola vẫn đối mặt với bài toán về trải nghiệm dài hạn. Hãng cam kết hỗ trợ phần mềm 7 năm cho Signature 27 — mức tiêu chuẩn mà người dùng kỳ vọng ở phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, lịch sử cập nhật khá thất thường trước đây khiến nhiều người dùng còn dè dặt, bởi ngay cả trên các dòng máy đắt tiền, các bản cập nhật của hãng đôi khi vẫn bị trì hoãn. Dù Motorola Razr Fold đã cho thấy những tín hiệu cải thiện và Signature 27 được cài sẵn Android 17 ngay khi xuất xưởng, hãng cần duy trì tiến độ cập nhật ổn định để xứng đáng với mức giá 1.600 USD.

Mức giá niêm yết cũng là một yếu tố đáng cân nhắc. Xét riêng lẻ, 1.600 USD là một con số rất lớn đối với một chiếc smartphone. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh thị trường chung, mức giá này không quá chênh lệch khi phiên bản bộ nhớ 512GB của Samsung Galaxy S26 Ultra cũng có giá 1.600 USD.

Dù đây là thực tế chung của phân khúc flagship hiện nay — và giới quan sát vẫn đang chờ đợi động thái định giá của Samsung đối với dòng Galaxy S27 sắp tới — Motorola vẫn cần có những phương án giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn.