Cuộc đua khuyến mại trên thị trường ô tô đang diễn ra sôi động trong những tuần cuối năm 2026. Trong đó, phân khúc SUV 7 chỗ ghi nhận nhiều chương trình giảm giá. Các ưu đãi trải rộng từ nhóm xe vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Mitsubishi Destinator bản thấp có giá khoảng hơn 700 triệu đồng sau khi trừ ưu đãi. Ảnh: Mitsubishi

SUV 7 chỗ dưới 900 triệu đồng: Hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá niêm yết

Mitsubishi Destinator là mẫu SUV có ưu đãi từ hãng trong tháng gần cuối năm. Cụ thể, bản Premium giá 780 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 100% lệ phí trước bạ, tương đương 78 triệu đồng. Nếu quy đổi, giá xe còn khoảng 702 triệu đồng. Trong khi đó, bản Ultimate giá 855 triệu đồng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, khách hàng nhận thêm phiếu nhiên liệu. Như vậy, tổng quyền lợi của bản này vào khoảng 68 triệu đồng.

Tương tự, Mazda Việt Nam hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho CX-8 trong tháng 11. Ngoài ra, mẫu SUV này được điều chỉnh giá. Bản Luxury hiện có giá từ 889 triệu đồng, thấp hơn 10 triệu đồng so với trước.

Ở cùng tầm giá, Geely Okavango được Tasco Auto giảm giá nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn. Theo đó, mẫu SUV này có giá từ 694 triệu đồng trong tháng 11. Hai bản Executive và Premium có giá niêm yết lần lượt 739 triệu và 799 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm đã giảm khoảng 45 triệu đồng so với lúc mở bán.

Geely Okavango giảm khoảng 45 triệu đồng trong tháng này. Ảnh: Đại lý

SUV 7 chỗ trên 1 tỷ đồng: Mức giảm tiền mặt lớn hơn

Các mẫu SUV có giá niêm yết trên 1 tỷ đồng ghi nhận mức giảm tiền mặt sâu hơn. Đây cũng là tầm giá của Ford Everest cùng nhiều mẫu xe quen thuộc khác trong phân khúc.

Isuzu Việt Nam áp dụng ưu đãi cho mu-X từ đầu tháng này đến hết tháng 1/2027. Chương trình dành cho các bản Sport, Prestige và Premium, với mức tiết kiệm tới 18% giá niêm yết. Tại một số đại lý, hai bản Sport 4x4 AT và Prestige 4x2 AT đời 2026 của mẫu SUV này được giảm tối đa hơn 220 triệu đồng. Sau ưu đãi, hai bản cùng có giá khoảng 986 triệu đồng. Riêng bản Premium 4x4 AT giảm khoảng 231 triệu đồng, còn khoảng 1,071 tỷ đồng.

TC Motor tung khuyến mại trị giá tới 220 triệu đồng cho Hyundai Santa Fe. Ảnh: Hyundai

Với Hyundai Santa Fe, TC Group công bố tổng ưu đãi tới 220 triệu đồng trong tháng 11. Gói ưu đãi gồm giảm giá từ hãng, đại lý và quyền lợi thẻ hội viên. Bên cạnh đó, xe được gia hạn bảo hành lên 8 năm/120.000 km. Bản Exclusive của mẫu SUV này có giá niêm yết từ 1,069 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần quyền lợi dịch vụ không phải tiền mặt. Vì vậy, giá bán thực tế phụ thuộc vào khoản giảm tiền mặt tại đại lý.

Trong khi đó, Honda CR-V không nằm trong chương trình ưu đãi chính hãng tháng 11. Dù vậy, một đại lý khu vực phía Nam vẫn giảm 45 triệu đồng tiền mặt cho bản G. Với giá niêm yết 1,039 tỷ đồng, mẫu SUV này còn khoảng 994 triệu đồng, chưa gồm chi phí lăn bánh.

Nhìn chung, một số hãng chủ yếu hỗ trợ lệ phí trước bạ cho các mẫu SUV dưới 900 triệu đồng. Ngược lại, các mẫu SUV giá cao hơn nhận mức giảm tiền mặt lớn hơn. Số tiền chi trả thực tế còn tùy phiên bản và đại lý.