Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hải Phòng về việc tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT), rạng sáng ngày 15/11/2026, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường Bạch Đằng, Thủy Nguyên đồng loạt tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm: quán Sunny Royal, quán Bảo Nhi (cùng địa chỉ tại tổ dân phố 10, phường Bạch Đằng) và quán Thái Dương (tổ dân phố Thủy Sơn 2, phường Thủy Nguyên).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 quán karaoke đều hoạt động quá giờ quy định và tổ chức cho khách sử dụng "bóng cười" tại 5 phòng hát. Đáng chú ý, hai cơ sở Sunny Royal và Bảo Nhi không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tại chỗ 95 bình kim loại nghi chứa khí N 2 O N_2O (trong đó có 11 bình chưa qua sử dụng) cùng 240 vỏ bóng cao su; đồng thời đưa chủ cơ sở, quản lý, nhân viên và các khách hàng có liên quan về trụ sở để làm việc.

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, Công an TP. Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra và xác định được đường dây chuyên cung cấp khí N 2 O N_2O cho các tụ điểm giải trí do Hoàng Văn Luân (sinh năm 2001, trú tại phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng) cầm đầu. Qua truy xét, cơ quan chức năng phát hiện thêm 15 cơ sở kinh doanh karaoke khác tại các khu vực Thủy Nguyên, Kinh Môn, Lê Ích Mộc, Việt Khê và Bạch Đằng có giao dịch mua bán "bóng cười" với nhóm đối tượng này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng các đối tượng lợi dụng vỏ bọc kinh doanh dịch vụ giải trí để mua bán, tổ chức sử dụng khí N 2 O N_2O trái phép. Đáng lưu ý, để qua mặt cơ quan chức năng, nhiều cơ sở đã sử dụng thủ đoạn tinh vi như ghi khống hóa đơn thanh toán dưới tên các loại đồ uống, thực phẩm hợp pháp khác nhằm che giấu doanh thu từ việc kinh doanh "bóng cười".

Thời gian tới, Công an TP. Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở liên quan; đồng thời tổng rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên toàn địa bàn.

Người dân cần làm gì để tự bảo vệ mình?

Để những buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình ở quán karaoke giữ đúng ý nghĩa giải trí lành mạnh, mỗi người dân cần trang bị cho mình kỹ năng tự phòng vệ trước cám dỗ của "bóng cười":

Ảnh do AI hỗ trợ thiết kế

Lựa chọn cơ sở kinh doanh uy tín: Chỉ đến những quán karaoke có giấy phép hoạt động rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về giờ giấc kinh doanh và an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuyệt đối tránh xa các tụ điểm hoạt động lén lút sau giờ quy định.

Kiên quyết nói "Không" với lời mời chào: Khi bước vào phòng hát, nếu thấy nhân viên phục vụ lén lút tiếp thị các bình khí lạ, bóng cao su hoặc thấy bạn bè sử dụng "bóng cười", cần dứt khoát từ chối, không thử dù chỉ một lần để tránh rơi vào vòng xoáy lệ thuộc.

Chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm: Nếu phát hiện cơ sở có dấu hiệu tổ chức sử dụng chất kích thích trái phép, người dân nên nhanh chóng thanh toán và rời khỏi quán.

Kiểm tra kỹ hóa đơn thanh toán: Chú ý đối chiếu các mục trên hóa đơn để tránh tình trạng bị nhân viên gian lận, tính tiền khống các dịch vụ không sử dụng hoặc gài cắm chi phí bất hợp pháp.

Tố giác tội phạm: Khi phát hiện các cơ sở karaoke tàng trữ, mua bán hoặc tổ chức sử dụng "bóng cười", người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an địa phương gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần làm sạch môi trường giải trí cộng đồng.