Sau gần 2 năm không còn thiết bị (PRODUCT)RED trên kệ hàng, Apple được cho là chuẩn bị đưa sắc đỏ đặc trưng trở lại với hai sản phẩm mới.

Theo Bloomberg, các phiên bản này dự kiến ra mắt quanh ngày 1/12, thời điểm gần Ngày Thế giới phòng chống AIDS và kỷ niệm 20 năm sáng kiến (RED).

HomePod mini 2 được cho là sẽ có lớp vải lưới màu đỏ, trong khi AirPods Max 2 kết hợp thân bạc, đệm tai trắng và núm Digital Crown đỏ. Theo MacRumors, hai sản phẩm nhiều khả năng chỉ thay đổi màu sắc, không có nâng cấp phần cứng. Giá bán dự kiến lần lượt là 149 USD và 549 USD.

AirPods Max 2 và HomePod mini 2 màu được cho là sẽ sớm ra mắt trong vài ngày tới. (Ảnh: MacRumors)

Đây có thể là lần đầu tiên sau hơn 3 năm Apple giới thiệu thiết bị (PRODUCT)RED mới. Những sản phẩm gần nhất là iPhone 14 năm 2022 và Apple Watch Series 9 năm 2023. Đến tháng 2/2025, hãng không còn bán thiết bị nào thuộc dòng này.

(PRODUCT)RED ra đời năm 2006, do Bobby Shriver và ca sĩ Bono sáng lập, nhằm huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp cho cuộc chiến chống AIDS. Apple là một trong những đối tác đầu tiên, với chiếc iPod nano vỏ đỏ. Khi đó, hãng cam kết đóng góp 10 USD từ mỗi sản phẩm bán ra cho Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét.

Từ iPod, sắc đỏ tiếp tục xuất hiện trên nhiều thế hệ iPhone, Apple Watch và phụ kiện. Theo Apple, chương trình hợp tác với (RED) đã đóng góp hơn 250 triệu USD cho các hoạt động phòng ngừa, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt tại châu Phi.

Dù ngừng bán thiết bị màu đỏ, Apple vẫn duy trì các chiến dịch gây quỹ thường niên. Năm 2025, hãng huy động 3 triệu USD thông qua chương trình quyên góp bằng Apple Pay.

Sự trở lại của (PRODUCT)RED cũng diễn ra khi mảng thiết bị đeo, sản phẩm gia đình và phụ kiện của Apple có dấu hiệu chững lại. Nhóm sản phẩm này đạt doanh thu 35,6 tỷ USD trong năm tài chính 2026, gần như không đổi so với năm trước. Riêng quý kết thúc tháng 9, doanh thu giảm gần 8%.

Việc bổ sung màu sắc mới giúp Apple làm mới danh mục sản phẩm trong mùa mua sắm cuối năm mà không cần ra mắt thiết bị thế hệ mới. Đồng thời, thương hiệu (PRODUCT)RED tiếp tục gắn hoạt động kinh doanh với mục tiêu gây quỹ chống AIDS.

Thông tin về sắc đỏ trở lại cũng khiến nhiều người dùng kỳ vọng Apple sẽ sớm bổ sung phiên bản màu đỏ cho iPhone Duo. Đây được xem là một trong những màu sắc được mong chờ, nhất là khi dòng (PRODUCT)RED từng xuất hiện trên nhiều thế hệ iPhone trước đây.

(Ảnh minh hoạ: Basic Apple Guy)

Apple chưa xác nhận thông tin về các phiên bản mới, cũng như chưa công bố mức đóng góp dự kiến từ những sản phẩm này.