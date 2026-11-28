Theo hồ sơ được công bố, OpenAI cho rằng Apple đã có được thông tin mật khi tuyển lại một nhân viên từng làm việc sáu tháng tại hãng.

OpenAI phản tố Apple, cáo buộc hãng chiếm đoạt bí mật thương mại và gây sức ép lên các nhà cung ứng phần cứng trong cuộc cạnh tranh phát triển thiết bị AI. Ảnh minh họa do AI tạo

Trong thời gian đó, người này được tiếp cận thông tin về một thiết bị đang phát triển, kế hoạch sản phẩm phần cứng và các nhà cung ứng của OpenAI. Hãng cũng cáo buộc Apple đe dọa những nhà cung ứng đang hợp tác với mình trong các dự án thiết bị cá nhân tích hợp AI.

Apple cùng ngày ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc dùng nhân viên được tuyển lại để tiếp cận thông tin mật của OpenAI và cản trở cạnh tranh trong sản xuất thiết bị AI. Nhà sản xuất iPhone cho rằng đơn phản tố nhằm chuyển sự chú ý khỏi vụ kiện do Apple khởi xướng, đồng thời nói tòa đã yêu cầu OpenAI ngừng sử dụng thông tin mật của hãng.

Khi khởi kiện vào tháng 7, Apple cáo buộc OpenAI cùng hai cựu nhân viên Tang Tan và Chang Liu sử dụng thông tin mật về quá trình phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng của Apple để phục vụ dự án phần cứng của OpenAI.

Ông Tan từng làm việc 24 năm tại Apple và giữ chức phó chủ tịch phụ trách thiết kế iPhone và Apple Watch, trước khi tham gia thành lập công ty thiết bị AI io Products. OpenAI mua lại công ty do cựu giám đốc thiết kế Apple Jony Ive đứng đầu với giá 6,4 tỷ USD vào tháng 5-2025.

Bác bỏ cáo buộc của Apple, OpenAI và hai cựu nhân viên cho rằng nhà sản xuất iPhone đã theo dõi trái phép tin nhắn cá nhân của ông Liu sau khi ông rời công ty.

Trong đơn phản tố, OpenAI nói Apple khuyến khích nhân viên sử dụng tài khoản iCloud và iMessage cá nhân cho công việc, song yêu cầu họ rời công ty ngay trong ngày nếu thông báo chuyển sang làm cho đối thủ.

Theo OpenAI, cách làm này khiến nhân viên khó tách tài liệu công việc khỏi dữ liệu riêng, trong khi Apple bị cáo buộc vẫn truy cập thiết bị và tài khoản cá nhân của họ sau khi họ nghỉ việc.

Hai năm sau khi hợp tác đưa ChatGPT lên iPhone, Apple và OpenAI đang theo đuổi những kế hoạch riêng trên thị trường thiết bị cá nhân. OpenAI cùng ông Ive phát triển các thiết bị mới tích hợp AI, còn Apple nâng cấp trợ lý ảo Siri để bổ sung tính năng AI cho các sản phẩm hiện có. Cả hai công ty đều yêu cầu xét xử với bồi thẩm đoàn.