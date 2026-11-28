Theo cảnh báo khẩn phát đi mới đây, FBI xác nhận nhiều đối tượng tấn công mạng đang sử dụng ARTEX - một nền tảng mã nguồn mở vốn được thiết kế cho hoạt động kiểm thử xâm nhập hợp pháp. Nền tảng này vận hành dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, có khả năng chuyển đổi mục tiêu viết bằng ngôn ngữ thông thường thành câu lệnh kỹ thuật để tự động hóa nhiều giai đoạn xâm nhập.

Tài liệu của FBI cho biết một nhà phát triển dùng bí danh “Autumn-27” đã công bố ARTEX trên GitHub vào tháng 7/2026 trước khi gỡ bỏ kho lưu trữ này vào ngày 8/10. Dù vậy, công cụ vẫn tiếp tục lan rộng thông qua những bản sao chép cộng đồng (fork), phiên bản bản địa hóa, bản lưu trữ cũng như biến thể thương mại mang tên ARTEX PRO. Do không tích hợp sẵn mô hình AI riêng, ARTEX kết nối với nhà cung cấp bên ngoài.

Dẫn nguồn từ giới nghiên cứu bảo mật, cảnh báo nêu rõ những bản sao do tin tặc vận hành thường sử dụng mô hình có nguồn gốc Trung Quốc, đứng đầu là dòng Flash của DeepSeek, nhờ năng lực xử lý tốt, chi phí thấp và thiếu cơ chế kiểm soát an toàn khi yêu cầu được ngụy trang dưới mục đích kiểm thử xâm nhập. Tính đến đầu tháng 11, giới nghiên cứu phát hiện hơn 1.600 bảng điều khiển ARTEX đang mở công khai trên Internet, trong khi FBI nhận định số lượng triển khai thực tế còn cao hơn nhiều.

ARTEX vốn là công cụ AI giúp doanh nghiệp tự phát hiện lỗ hổng bảo mật lại đang bị lợi dụng để tấn công mạng.

Bổ sung thêm dữ liệu từ Microsoft, cơ quan điều tra hàng đầu của Mỹ cũng chỉ ra một số vụ xâm nhập chỉ mất chưa đầy ba giờ đồng hồ từ lúc xác định mục tiêu ban đầu đến khi chiếm được quyền truy cập ưu tiên. Danh sách lĩnh vực bị nhắm tới trải rộng từ dịch vụ tài chính, chính phủ, công nghệ , quốc phòng, bán dẫn, năng lượng đến y tế, sản xuất, viễn thông và tư pháp.

Báo cáo điểm tên hai vụ việc tiêu biểu gồm chuỗi tấn công vì động cơ tài chính vào nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc làm lộ thông tin cá nhân của khoảng 67.000 người, cùng sự cố xâm nhập chuỗi cung ứng nhắm vào khách hàng dịch vụ sao lưu đám mây ConnectWise Cloud Backup dẫn đến hành vi dò đăng nhập trái phép tại hơn 2.250 hệ thống khách hàng nhánh dưới. Tuy nhiên, FBI chỉ mô tả chung thủ phạm là nhiều nhóm tội phạm mạng độc hại, không chỉ đích danh chính phủ nào đứng sau và cũng không công bố tổng số tổ chức bị xâm nhập.

Trước thực trạng trên, FBI khuyến cáo tổ chức và doanh nghiệp cần rà soát toàn bộ ứng dụng kết nối Internet, bao gồm hệ thống của đối tác và thiết bị ngoại vi, đồng thời giới hạn quyền truy cập giao diện quản trị trong phạm vi mạng tin cậy. Cơ quan này đề nghị áp dụng nguyên tắc phân quyền tối thiểu đối với ứng dụng dùng chung giữa nhiều khách hàng và kiểm tra kỹ nhật ký đăng nhập cũng như dữ liệu kiểm toán hệ thống.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần lưu giữ nguyên vẹn nhật ký đăng nhập và bằng chứng kỹ thuật, không làm chậm trễ khâu khoanh vùng sự cố khẩn cấp, chỉ tiến hành thu hồi thông tin xác thực và quyền truy cập trái phép sau khi đã bảo toàn chứng cứ. Với hoạt động liên quan đến ConnectWise, phạm vi rà soát nhật ký cần lùi về ít nhất từ ngày 1/10.