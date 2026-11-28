Nhiều nhân sự đương chức bên trong tập đoàn công nghệ Meta vừa lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước chiến dịch đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) vào thay thế con người trong khâu kiểm duyệt nội dung trên hai mạng xã hội Facebook và Instagram. Theo phản ánh từ nội bộ, việc phó mặc quyền phán xét bài đăng cho máy móc đang tạo ra một mớ hỗn độn thực sự, dẫn tới hàng loạt quyết định xóa bài sai lệch và tiềm ẩn hệ lụy nghiêm trọng đối với các vấn đề chính trị, xã hội.

Biển hiệu Meta tại trụ sở ở Menlo Park (California, Mỹ). Ảnh: Nokia621/Wikimedia Commons

Công ty mẹ của Facebook vốn đã thử nghiệm công cụ lọc nội dung tự động từ năm 2017 để chặn các video bạo lực cực đoan, trước khi tuyên bố chuyển đổi toàn diện sang các hệ thống AI tiên tiến hơn từ tháng 3 năm nay nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quy tắc cộng đồng. Tuy nhiên, các nhân viên tiết lộ rằng đằng sau thông điệp nâng cấp công nghệ đó là những đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn nhắm trực tiếp vào lực lượng làm nhiệm vụ rà soát và đánh giá nội dung.

Hiện tại, nhiều bộ phận kiểm duyệt của Meta chỉ còn vận hành với bộ khung nhân sự mỏng manh sau khi bị cắt giảm từ một nửa đến hai phần ba quân số. Một nhân sự nội bộ cho biết trong nhiều trường hợp gần đây, khi họ tìm đến một nhóm chuyên trách kiểm duyệt để bàn bạc xử lý sự cố phát sinh thì mới ngỡ ngàng phát hiện toàn bộ nhóm đó đã bị giải thể. Trước đó, tập đoàn cũng từng vướng vào các vụ kiện tụng pháp lý từ đội ngũ nhân viên kiểm duyệt thuê ngoài tại Kenya, những người phản ánh tình trạng sang chấn tâm lý nặng nề khi phải xem nội dung độc hại với mức thù lao chỉ khoảng 1,50 USD (khoảng 38.000 đồng) mỗi giờ.

Điểm yếu chí mạng của các mô hình kiểm duyệt tự động nằm ở chỗ máy móc rất kém trong việc nhận diện sắc thái ngôn ngữ, lời nói châm biếm hoặc bối cảnh văn hóa địa phương, đặc biệt là với các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Các nhân viên Meta cảnh báo rằng khi thuật toán quét và ra quyết định ở tốc độ cực cao, bất kỳ sự hiểu nhầm nào của AI cũng lập tức nhân rộng thành sai lầm trên diện rộng, khiến vô số bài viết hợp lệ bị gỡ bỏ oan uổng mà không có đủ nhân sự con người để rà soát và khôi phục.

Nguồn: The Guardian