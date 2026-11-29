Xét về thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam thì Trung Quốc đứng đầu, tiếp đến là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan…Xét theo chủng loại, sầu riêng tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết; đầu ra chưa ổn định và phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc.

Do đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương rà soát kế hoạch phát triển sản xuất theo vùng tập trung gắn với đầu tư hạ tầng, cơ sở đóng gói, sơ chế và chế biến. Từ đó, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, nhất là về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát kim loại nặng và hóa chất.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 2/11/2026, cả nước có 1.577 mã số vùng trồng và 274 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đang hoạt động với tổng diện tích gần 47.000ha, ước tính sản lượng khoảng 1,175 triệu tấn (năng suất bình quân 25 tấn/ha).

Hiện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung 576 mã số vùng trồng và 303 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng. Đối với 86 mã số vùng trồng và 83 mã số cơ sở đóng gói cần khắc phục theo yêu cầu của phía Trung Quốc, cục đã tổng hợp kết quả khắc phục từ các địa phương và gửi GACC xem xét. Đây là cơ sở để ngành hàng tiếp tục nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu.