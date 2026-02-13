Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ ảnh “Chở Tết về nhà” chụp trong một buổi chiều gây bão mạng

Bộ ảnh “Chở Tết về nhà” chụp trong một buổi chiều gây bão mạng

(NLĐO)- Những khung hình giản dị nhưng đầy cảm xúc đã gợi lên sự ấm áp, thân thương và khiến nhiều người cảm nhận rõ ràng Tết ngày càng cận kề

Vừa qua, anh Bùi Ngọc Công, chủ fanpage Blog Của Rọt đã thực hiện bộ ảnh "Chở Tết về nhà" gây sốt trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, anh đã dành trọn một buổi chiều để thực hiện loạt ảnh này.

Bộ sưu tập tái hiện hình ảnh quen thuộc mỗi dịp cuối năm: người dân chở mai, đào, quất (tắc)… lỉnh kỉnh trên xe máy, tất bật mang không khí xuân về nhà.

Những khung hình giản dị nhưng đầy cảm xúc ấy gợi lên sự ấm áp, thân thương và khiến nhiều người cảm nhận rõ ràng Tết ngày càng cận kề.

Hiện bài đăng đã thu hút hơn 29.000 lượt tương tác, khoảng 300 bình luận và gần 1.000 lượt chia sẻ. Đáng chú ý, bộ ảnh còn được nhiều fanpage lớn với hàng triệu lượt theo dõi chia sẻ lại, giúp sức lan tỏa càng mạnh mẽ.

Phía dưới bài viết, nhiều tài khoản bày tỏ sự thích thú, cho rằng bộ ảnh không chỉ đẹp mà còn mang đậm ý nghĩa mùa Tết, khiến họ thêm háo hức mong chờ ngày sum vầy.

Tài khoản Bùi Nguyên Hồng bình luận: "Đáng iu quá! Thêm được mấy tấm các bác chở chậu lan nữa thì đủ bộ luôn".

Một người dùng khác chia sẻ: "Nhìn những hình ảnh này tự nhiên thấy lòng rộn ràng hẳn lên. Cảm giác như Tết tuổi thơ quay về, vừa giản dị vừa ấm áp. Đây đúng là cách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của Tết truyền thống".

Nhiều ý kiến cho rằng, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những bộ ảnh như "Chở 'TẾT' về nhà" không chỉ tái hiện sinh động không khí xuân đang đến rất gần, mà còn góp phần lưu giữ và tôn vinh những hình ảnh quen thuộc, đẹp đẽ trong văn hóa Tết Việt.

Theo Lê Tỉnh

nld.com.vn

