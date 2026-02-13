3 kiểu mẹ “đáng sợ” mà nhiều người không nhận ra

Hầu như bậc cha mẹ nào cũng mong con mình tự tin, độc lập, biết yêu thương và có bản lĩnh trước cuộc sống. Thế nhưng không ít người phải thở dài khi nhận ra con mình nhút nhát, dễ tổn thương hoặc quá phụ thuộc.

Nhiều người tin rằng "tính cách quyết định số phận". Nhưng thực tế, tính cách không phải thứ cố định từ khi sinh ra. Gen chỉ là điểm khởi đầu, còn môi trường gia đình, đặc biệt là cách nuôi dạy của cha mẹ mới là yếu tố định hình lâu dài.

Chuyên gia tâm lý nổi tiếng của Trung Quốc Lý Mai Cẩn từng nói: "Trí tuệ phần lớn do bẩm sinh, nhưng tính cách có thể bồi dưỡng sau này. Muốn con có nhân cách tốt, giáo dục gia đình là yếu tố then chốt".

Trong một gia đình, người mẹ thường là trung tâm cảm xúc. Chính vì thế, tính cách của con chịu ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn bất kỳ ai khác. Có 3 kiểu mẹ, dù không cố ý, nhưng lại dễ để lại tác động tiêu cực sâu sắc nhất.

1. Người mẹ không kiểm soát được cảm xúc

Tính cách của con thường ẩn chứa trạng thái cảm xúc của mẹ.

Một người mẹ điềm tĩnh là món quà lớn nhất dành cho con. Ngược lại, một người mẹ thường xuyên cáu gắt, bất an hoặc bùng nổ cảm xúc có thể để lại vết hằn lâu dài trong tâm hồn trẻ.

Những năm đầu đời là giai đoạn then chốt hình thành tính cách. Nếu trong thời gian này, trẻ thường xuyên tiếp xúc với sự tức giận, chê trách hoặc bạo lực lời nói, các em sẽ dần hình thành cảm giác bất an. Khi không thể "trả lại" những cảm xúc tiêu cực ấy cho mẹ, trẻ có xu hướng kìm nén, tự trách hoặc thu mình lại.

Một nhà tâm lý học từng nhận định: Trẻ con là "bộ thu sóng cảm xúc" của cha mẹ. Khi người lớn lo lắng, trẻ lập tức căng thẳng; khi người lớn thư giãn, trẻ cũng cảm thấy an toàn.

Tâm hồn trẻ giống như một miếng bọt biển. Những gì mẹ thể hiện dù tích cực hay tiêu cực đều được hấp thụ. Đến khoảng 3 tuổi, nhiều nét tính cách đã bắt đầu định hình. Khi đó, sự hối hận của người lớn có thể đã quá muộn.

2. Người mẹ kiểm soát mọi thứ

Nhiều bà mẹ hiện đại rất giỏi giang, quán xuyến mọi việc từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn của con. Từ sữa, quần áo, trường lớp đến lớp năng khiếu của con, tất cả đều được sắp xếp hoàn hảo. Tình yêu khiến họ muốn trao cho con những điều tốt nhất. Nhưng khi sự chăm sóc biến thành bao bọc toàn diện và kiểm soát chặt chẽ, trẻ sẽ mất dần cơ hội tự quyết định.

Nếu mọi suy nghĩ và hành động đều phải theo chỉ dẫn của mẹ, trẻ dễ hình thành thói quen phụ thuộc, thiếu khả năng giải quyết vấn đề. Lâu dần, các em có thể trở nên thụ động, thiếu tự tin hoặc phục tùng vô điều kiện.

Bé trai lớn lên trong môi trường mà hình ảnh người mẹ quá lấn át có thể trở nên rụt rè, thiếu bản lĩnh. Bé gái nếu đồng nhất mình với hình mẫu kiểm soát ấy cũng dễ phát triển tính cách áp đặt.

Trẻ thường phản chiếu chính cha mẹ. Cách người lớn sống và hành xử hôm nay sẽ trở thành khuôn mẫu tính cách của con ngày mai.

3. Người mẹ nuông chiều quá mức

Một đặc điểm phổ biến của nhiều gia đình là yêu con nhưng không nhận ra mình đang nuông chiều quá đà. Sợ con vất vả, sợ con thiệt thòi, cha mẹ làm thay con từ những việc nhỏ nhất. Tình yêu vốn đẹp đẽ. Nhưng yêu quá mức có thể biến thành dung túng. Khi cha mẹ làm thay mọi thứ, trẻ mất cơ hội rèn luyện tính tự lập và trách nhiệm.

Nhiều bậc phụ huynh vô tình lấy danh nghĩa "yêu thương" để sắp đặt sẵn con đường cho con, mong con đi một mạch đến thành công. Nhưng họ quên rằng, quá bao dung là dung túng, quá chiều chuộng là tước đi khả năng trưởng thành.

Cha mẹ có tầm nhìn sẽ biết khi nào cần nghiêm khắc, khi nào cần buông tay. Những việc con có thể làm, hãy để con tự làm. Trải nghiệm mới giúp trẻ thực sự hiểu và trưởng thành. Hãy cho con quyền lựa chọn và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Không phải trẻ không có năng lực, mà đôi khi người lớn không tin trẻ có năng lực.

Một nhà giáo dục từng nói: "Hy sinh tất cả cho con, thậm chí hy sinh cả hạnh phúc của mình, đôi khi lại là món quà đáng sợ nhất cha mẹ trao cho con".

Yêu con không có nghĩa là kiểm soát, cũng không phải là nuông chiều vô điều kiện. Yêu con đúng cách là biết giữ cảm xúc ổn định, trao quyền tự chủ và dám buông tay đúng lúc. Tính cách quyết định tương lai, và bí mật hình thành tính cách ấy nằm trong từng lời nói, hành động hằng ngày của cha mẹ. Đặc biệt là người mẹ - người giữ nhịp cảm xúc của cả gia đình.