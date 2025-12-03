Bộ ảnh cưới cô dâu Việt và chú rể châu Phi viral nhất lúc này

Chuyện những chàng trai, cô gái Việt Nam đưa bạn đời ngoại quốc về nước chụp ảnh cưới theo kiểu "made in Vietnam" đã không còn xa lạ. Từ con hẻm nhỏ, khu chợ quen, đến tà áo cưới tinh khôi,... luôn tạo nên những khung hình đẹp, độc đáo nhưng cũng rất gần gũi.

Mới đây, một bộ ảnh cưới chụp ở TP.HCM của cô dâu Việt Nam và chú rể châu Phi đã viral trên MXH, khiến người ta phải xem đi xem lại vì… quá duyên, quá sống động.

Bộ ảnh cưới đang viral

Lấy bối cảnh là một khu chợ ở TP.HCM, cặp đôi ghi lại những khoảnh khắc dễ thương như vừa chạy vừa cười rạng rỡ giữa chợ, ngồi ăn vỉa hè, chụp ảnh ở tiệm bán cá cảnh,... Sự thoải mái, vui nhộn cùng biểu cảm tự nhiên của cặp đôi nhanh chóng hút like từ netizen.

Chỉ 2 ngày sau khi chú rể đăng tải và đính kèm chú thích: “Mãi mãi bắt đầu kể từ khi anh lần đầu nhìn thấy em”, bộ ảnh cưới nhận về 123k lượt yêu thích trên Instagram. Các bài đăng khác liên quan đến ảnh cưới của cặp đôi cũng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận sôi nổi.

“Không biết phải diễn tả thế nào cho đủ về độ iconic của hai bạn”, “Tôi rất nghiêm túc khi nói rằng 2 bạn cần một bức tranh tường khổng lồ của bức ảnh đầu tiên”, “Tôi thích từng bức ảnh. Hai bạn quá dễ thương”, “Một trong những bộ ảnh cưới mà tôi thích nhất từ trước đến nay. Màu sắc quá đẹp, váy cô ấy thì lộng lẫy, hai bạn cũng tuyệt vời nữa. Nhìn như kiểu ‘cái kết đẹp nhất’ vậy”, “Tự nhiên bài đăng này xuất hiện trên feed của tôi… Những bức ảnh này đáng yêu kinh khủng! Chúc 2 bạn mọi điều tốt đẹp và cảm ơn vì đã mang đến một nguồn năng lượng dễ thương như thế”,... là một số lời nhắn của cư dân mạng.

Loạt ảnh cướ cực kỳ dễ thương!

Được biết chủ nhân của bộ ảnh cưới này là cô dâu Bee (nickname) - người Việt và chú rể Dan - người Kenya. Cả hai đang sinh sống ở Mỹ, mới về Việt Nam chụp ảnh cưới cách đây không lâu.

Hiện tại, cặp đôi đều là nhà sáng tạo nội dung, sở hữu tài khoản TikTok chung có hơn 1,1 triệu người theo dõi. Trên Instagram, Bee có hơn 252k người theo dõi còn con số này của Dan là gần 340k.

Ở các tài khoản của mình, cặp đôi chia sẻ cuộc sống đời thường, chuyện tình yêu, những món ăn và khoảnh khắc dễ thương. Một nhân vật không thể thiếu trong các clip của Bee và Dan là em trai Be - cậu bé có gương mặt “cute vô đối” với biểu cảm hài hước. Một trong những clip nổi tiếng của họ là tạm chia tay Dan 1 tháng để anh chàng về thăm gia đình nhưng em trai Bee là người khóc nhiều nhất, đạt gần 100 triệu lượt xem.

Trước khi chính thức về chung một nhà, Bee và Dan có 5 năm bên nhau, từng nhiều lần về Việt Nam thăm gia đình và chia sẻ những chuyến này với cư dân mạng. Ngày 31/10 vừa qua, Dan cũng đã cầu hôn Bee, bài đăng nhận về 540k lượt yêu thích.

Khoảnh khắc cầu hôn của cặp đôi

Một số hình ảnh khác của Dan và Bee

(Ảnh: @fairytalewedding.vn & @beingbeefr)