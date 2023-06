Bộ ba Hà Hồ - Lan Khuê - Phạm Hương sau 7 năm The Face Vietnam: Người tái xuất showbiz, người làm bà chủ bên Mỹ

The Face Vietnam đã trải qua nhiều mùa phát sóng nhưng để nói về độ "nóng" của chương trình từ dàn huấn luyện viên, thí sinh, cho tới những drama kịch tính thì mùa đầu tiên (năm 2016) vẫn được đông đảo khán giả đánh giá ấn tượng nhất.

Đáng chú ý, mới đây, 2/3 huấn luyện viên của The Face Vietnam mùa 1 là Hà Hồ và Lan Khuê tiếp tục "đụng mặt" nhau trên ghế nóng của chương trình thực tế mới The New Mentor 2023. Phạm Hương dù không tham gia nhưng cũng khiến dân tình xôn xao khi tiết lộ đã từng được mời vào vị trí "super mentor" để cạnh tranh với Hà Hồ, Lan Khuê nhưng đáng tiếc là nàng Hậu đã từ chối.

Sau 7 năm kể từ The Face Vietnam mùa đầu, sự nghiệp và cuộc sống của bộ ba huấn luyện viên "oanh tạc" chương trình thực tế ngày nào đã có nhiều thay đổi.

Hà Hồ: Từng bị tẩy chay gay gắt giờ được ngưỡng mộ vì sự nghiệp lẫn gia đình viên mãn

Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp với danh xưng "Nữ hoàng giải trí" của showbiz Việt thì Hồ Ngọc Hà đã bị tẩy chay diện rộng vì ồn ào đời tư. Hệ quả của làn sóng tẩy chay này là Hà Hồ bị hàng loạt các nhãn hàng hủy hợp tác, sự nghiệp xuống dốc vì không được khán giả ủng hộ. Thậm chí, nhiều năm sau scandal, có những biệt danh không mấy hay ho, những điều tiếng xấu vẫn bị gắn với cái tên Hồ Ngọc Hà.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Hà Hồ đã có cú trở mình không thể thành công hơn, từ một nữ nghệ sĩ bị tẩy chay trở thành hình mẫu mẹ bỉm sữa hiện đại, sang trọng được nhiều chị em ngưỡng mộ.

Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng Hà Hồ và Kim Lý đã đăng ký kết hôn. Khi chưa có con, Kim Lý luôn đồng hành, hộ tống Hà Hồ trong mọi chuyến công tác, sự kiện mà cô tham gia. Sau khi có con, anh không thường xuyên làm điều này như trước mà hỗ trợ vợ bằng cách ở nhà chăm sóc các con. Nhưng mỗi lần xuất hiện chung, Kim Lý và Hà Hồ lại được ngưỡng mộ vì luôn nắm tay, tình tứ bên nhau như ngày mới yêu.

Bên cạnh đó, hai nhóc tỳ Lisa - Leon của Hà Hồ cũng trở thành những "idol nhí" cực nổi tiếng trên mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng dành tình cảm yêu mến cho gia đình Hồ Ngọc Hà vì những hình ảnh, đoạn clip cập nhật cuộc sống đời thường của cặp song sinh cùng bố mẹ.

Song song với cuộc sống gia đình viên mãn, Hồ Ngọc Hà cũng dần lấy lại vị thế của mình trong làng giải trí khi liên tục tổ chức các đêm nhạc Love Songs thu hút sự chú ý của truyền thông, trở thành người mẫu quảng cáo, đại diện thương hiệu cho một số nhãn hàng. Ngoài ra, thương hiệu mỹ phẩm của nữ ca sĩ cũng đang có chỗ đứng nhất định trong giới làm đẹp.

Lan Khuê: Phu nhân hào môn, nữ CEO quyền lực mới của làng sắc đẹp Việt

Trước khi lấy chồng, Lan Khuê đã có địa vị vững chắc trong giới người mẫu. Mỗi lần cô xuất hiện trên các sàn diễn thời trang đều là ở vị trí vedette, first face. Top 11 Miss World 2015 mà Lan Khuê đạt được cũng là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới.

Sau khi kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê có thêm danh xưng mới là "nàng dâu hào môn" bởi cô là cháu dâu của một gia tộc giàu có, quyền thế bậc nhất Việt Nam. Có một khoảng thời gian, Lan Khuê tạm dừng việc xuất hiện trong showbiz để tập trung chăm sóc gia đình. Khi con trai đã cứng cáp, cô bắt đầu phát triển công việc kinh doanh riêng và hiện tại cô đang sở hữu chuỗi 17 cửa hàng cafe - spa dành cho mẹ và bé. Song song đó là vị trí CEO của công ty đào tạo người mẫu, Hoa hậu Elite Model Management Vietnam.

Năm 2022 là năm đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Lan Khuê với showbiz. Hiện tại, Lan Khuê đang đảm nhiệm chức vụ CEO Miss Universe Vietnam - đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi nhan sắc "khốc liệt nhất hành tinh". Với vị trí này, Lan Khuê được coi là một trong những nhân vật quyền lực của làng sắc đẹp Việt. Bên cạnh đó, Lan Khuê cũng là giám khảo của Miss Charm và Hoa hậu Đại dương.

Phạm Hương: Yên bề gia thất, làm bà chủ tiệm hoa ở Mỹ

Sau 5 năm sang Mỹ định cư, Phạm Hương không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Những năm qua, cô tập trung toàn bộ thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Nàng Hậu đã có hai cậu con trai, cô thoải mái chia sẻ hình ảnh về các con lên mạng xã hội nhưng vẫn giữ kín danh tính ông xã.

Hằng ngày, Phạm Hương tự tay làm công việc nhà từ bếp núc, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chăm lo chuyện ăn uống, học hành cho các con. Trong những ngày lễ hoặc dịp đặc biệt, nàng Hậu luôn trổ tài chuẩn bị cả một bàn tiệc công phu.

Làm mẹ bỉm sữa nhưng cuộc sống của Phạm Hương cũng rất thư thái. Cô thường có những buổi trà chiều, ăn tối ở nhà hàng sang trọng, đi đánh golf, tập yoga đều đặn...

Phạm Hương cũng được ông xã hết mực chiều chuộng khi vừa sang Mỹ đã sống trong căn biệt thự trắng có sân vườn rộng rãi, dành nguyên căn phòng để trưng bày đồ hiệu. Thỉnh thoảng lại tặng cô một vài căn hộ nghỉ dưỡng view hướng mặt sông.

Đầu năm 2023, Phạm Hương khởi nghiệp ở Mỹ với một cửa tiệm hoa. Nàng Hậu thường xuyên đăng tải clip cắm hoa lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen khi khoe thành quả là những lẵng hoa đẹp, sang trọng.