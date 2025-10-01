Bộ Chính trị bổ nhiệm nữ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm để tăng cường, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương trong bối cảnh các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng đang tập trung nhiệm vụ cho các hội nghị Trung ương sắp tới và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời tạo nguồn cán bộ cho Ban trong trước mắt và lâu dài.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân.

Đồng chí là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, có uy tín trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Quảng Ngãi vượt qua những thời điểm khó khăn, để ổn định và phát triển như hiện nay; trong quá trình công tác luôn được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, đóng góp quan trọng vào những thành tích, kết quả của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, việc bổ nhiệm không chỉ là sự đánh giá, ghi nhận và tin tưởng của Bộ Chính trị đối với cá nhân đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, mà còn có ý nghĩa tăng cường tham gia của cán bộ lãnh đạo nữ, giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Trong thời gian tới, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao như công tác tham mưu các quy định, văn bản của Đảng, chuẩn bị cho các hội nghị Trung ương sắp tới, công tác của các Tiểu ban, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc bổ nhiệm một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Ban.

Đồng thời tin tưởng đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực từ cơ sở, đoàn kết cùng tập thể, lãnh đạo Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm to lớn. Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng chí bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự giúp đỡ, phối hợp, chia sẻ của tập thể Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận Văn học.

Từ tháng 8/2020 – 6/2025, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; tháng 7/2025 tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi tỉnh Quảng Ngãi hợp nhất với tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII./.