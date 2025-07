Bộ Công an: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hệ thống dịch vụ công

Ngày 1-7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về việc sắp xếp lại Công an cấp tỉnh, cấp xã, sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1-7, bảo đảm đồng bộ với sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Đến nay, việc sắp xếp lại công an cấp tỉnh, cấp xã đã hoàn tất, sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1-7, đạt các mục tiêu, yêu cầu, tiến độ theo Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương; một số nhiệm vụ mang tính "tiên phong, mở đường" hoàn thành sớm hơn tiến độ.



Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, để chuẩn bị cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Công an đã phối hợp, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các phương án sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh, công an cấp xã, kiện toàn tổ chức đảng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, Bộ Công an cũng đã rà soát, đánh giá, bố trí lại đội ngũ cán bộ; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Một nhiệm vụ khác đặc biệt quan trọng được Bộ Công an thực hiện là tổ chức lại cơ sở vật chất, doanh trại, công tác tài chính, hậu cần, hạ tầng công nghệ thông tin sẵn sàng phục vụ công tác, chiến đấu.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, lực lượng công an luôn có sự chủ động cao trong tham mưu, phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trong quá trình sáp nhập địa giới hành chính được thông suốt, không gián đoạn. Nổi bật trong đó là chủ động xây dựng, phối hợp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan an ninh, trật tự và quản lý hành chính nhà nước; tham mưu, phối hợp và tổ chức triển khai các nội dung liên quan cung cấp dịch vụ công và giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, đảm bảo thông suốt, thuận lợi.

Bộ Công an cũng tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc đăng ký, thu hồi con dấu; thay đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực lý lịch tư pháp. Đặc biệt, lực lượng công an luôn bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hệ thống dịch vụ công và hệ thống điều hành của các bộ, ngành, địa phương.

Trong quá trình triển khai sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cho biết bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có những tác động nhất định do thay đổi thói quen, môi trường, điều kiện công tác… Tuy nhiên, lực lượng CAND phát huy cao nhất tinh thần "gương mẫu đi đầu", "sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần.

"Có thể khẳng định, kết quả lớn nhất trong sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng công an đến nay là tạo ra bộ máy cơ bản tinh, gọn, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm tầng nấc trung gian. Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở; chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được nâng cao; chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của nhân dân được củng cố; đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, tạo thuận lợi tối đa cho phát triển đất nước"- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định.