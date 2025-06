Bộ Công an cảnh báo nóng liên quan đến tài khoản ngân hàng, người dân cần chú ý

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian vừa qua, Công an TP Hà Nội đã liên tiếp tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ công dân liên quan đến việc bị lừa đảo trên không gian mạng. Hình thức lừa đảo phổ biến là mời nhận quà tặng và yêu cầu chuyển tiền để thực hiện nhiệm vụ thông qua các đoạn chat (tin nhắn) trên các ứng dụng như "TTlive", "Tiktok", "Tokspot".

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo mình là nhân viên của các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị lớn hoặc một số thương hiệu nổi tiếng để thực hiện cuộc gọi điện thoại thông báo về việc nạn nhân được nhận quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, các đối tượng này từng bước tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến để có thể nhận được quà tặng bằng tiền. Sau nhiều lần nạn nhân thực hiện việc chuyển tiền với số lượng lớn vào các tài khoản ngân hàng mang tên các công ty do chúng chỉ định, hệ thống sẽ thông báo lỗi và toàn bộ số tiền của nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt.

Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, qua đó tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật

Qua công tác xác minh và đấu tranh, Công an TP Hà Nội đã xác định được một số đối tượng là người nước ngoài đã đứng ra mở công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật. Đồng thời, chúng yêu cầu những người này mở các tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền VNĐ (Việt Nam đồng) – đây là tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo, đánh bạc… Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Trên cơ sở các tài liệu và chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền"; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội "Rửa tiền". Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục công tác đấu tranh, làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án và tiến hành rà soát, nắm tình hình đối với các vụ việc có tính chất tương tự để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trước tình hình phức tạp nêu trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của mình với người lạ trên không gian mạng. Đặc biệt, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tránh việc tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế…

Tùy thuộc vào mức độ vi phạm cụ thể, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng); hoặc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công dân Việt Nam cần phải nhận thức đúng đắn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, nhất là đối với các công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài đứng sau quản lý và điều hành. Người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi điện thoại thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia các chương trình tri ân khách hàng miễn phí.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin và thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh danh tính của đối tượng liên hệ. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền; không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào cho các đối tượng lạ, không rõ lai lịch, danh tính; không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khi nhận thấy các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo sự việc, nhằm được hướng dẫn và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.