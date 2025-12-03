Bộ Công an có đề xuất cực kì quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe máy của tất cả người dân cả nước

Cấu trúc thi mới: 2 bài thi thực hành xe máy

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Một trong những điểm mới gây chú ý là đề xuất áp dụng hai bài thi thực hành đối với giấy phép lái xe máy hạng A1 và A.

Theo nội dung dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 12 của Thông tư 12/2025/TT-BCA. Trong đó, thí sinh sẽ phải thực hiện bài hình tổng hợp số 1 và bài hình tổng hợp số 2, thay vì chỉ thi một bài thực hành như đang áp dụng hiện nay.

Dự thảo quy định rõ: thí sinh không đạt phần lý thuyết sẽ không được thi bài thực hành số 1. Đồng thời, nếu không đạt bài hình tổng hợp số 1, người dự thi sẽ không được phép bước tiếp sang bài hình tổng hợp số 2.

Ngoài ra, thí sinh đạt nội dung lý thuyết hoặc đạt cả lý thuyết và bài hình tổng hợp số 1 sẽ được bảo lưu kết quả trong 01 năm kể từ ngày đạt. Khi dự thi lại, người học cần có tên trong biên bản vắng hoặc trượt kỳ sát hạch trước và giấy khám sức khỏe còn hiệu lực, hoặc dữ liệu xác thực trong hệ thống sát hạch điện tử.

Khác biệt so với quy định đang áp dụng

Theo Thông tư 12/2025 hiện hành, hạng A1 và A chỉ có một bài thi thực hành lái xe trong hình. Đặc biệt, thí sinh dù trượt lý thuyết vẫn được thi thực hành, miễn là sau đó đạt một trong hai nội dung thì được bảo lưu kết quả trong vòng một năm.

Như vậy, đề xuất mới là siết chặt quy trình thi: bắt buộc vượt qua lý thuyết để thi thực hành và bổ sung thêm bài thi thứ hai, tạo lộ trình sát hạch nhiều bước hơn.

Theo đánh giá ban đầu, việc bổ sung hai bài thi thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe mô tô, giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng lái xe tốt hơn trước khi ra đường. Đồng thời, quy định bảo lưu kết quả trong một năm tiếp tục được duy trì để tránh lãng phí học viên đã đạt một số nội dung.

Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi ban hành chính thức. Nếu được thông qua, kỳ sát hạch bằng A1 và A sẽ thay đổi đáng kể, đòi hỏi thí sinh chuẩn bị kỹ hơn cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành.