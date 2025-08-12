Bộ Công an đề xuất thu thập ADN, mống mắt của phạm nhân

Ngày 12-8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVH) cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tờ trình về dự án luật, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết dự thảo luật bổ sung quy định về việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, bao gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN và giọng nói đối với những trường hợp chưa có thông tin khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù.

Thẩm tra nội dung này, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết đa số ý kiến thường trực Ủy ban tán thành bổ sung quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của những trường hợp phạm nhân chưa cỏ thông tin.

Cơ quan thẩm tra cho rằng yêu cầu này sẽ làm phát sinh khoản kinh phí rất lớn, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mục đích của việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân.

Giải trình nội dung này tại phiên họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học với phạm nhân là kế thừa quy định trước. Theo đó, tất cả phạm nhân khi được tiếp nhận vào đều phải lấy sinh trắc học. Trước đây, chỉ lấy một nội dung là danh bản, chỉ bản. Hiện nay phát triển thành các loại khác như ADN, mống mắt, máu, giọng nói.

Về việc thu thập thêm dữ liệu sinh trắc học như ADN, mống mắt, giọng nói, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định Bộ Công an có đủ điều kiện hạ tầng để thực hiện mà không phát sinh thêm kinh phí hay bộ máy. Ông cho rằng đây là biện pháp quản lý hiện đại và cần thiết.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định phạm nhân có quyền được hiến máu, hiến mô, một phần bộ phận cơ thể, được lưu trữ tinh trùng, trứng theo quy định pháp luật và được hưởng các chế độ, chính sách liên quan. Đây là một nội dung mới đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với những người bị kết án tử hình, vì cơ hội hiến hoặc lưu trữ các bộ phận này thường chỉ có trước khi bản án được thi hành.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cơ bản tán thành quy định này, nhưng cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định cho phù hợp hơn.