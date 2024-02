Bộ Công an khuyến cáo 4 điều người dân cần lưu ý để tránh bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, xuất hiện một số thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả danh Cơ quan Công an gọi điện cho người dân sau đó gửi đường link qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến (như Zalo, Facebook…), hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Sau khi người dân cài đặt, ứng dụng giả mạo được cấp quyền truy cập thiết bị ở mức cao (bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP…), các đối tượng kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân, sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an khuyến cáo người dân:

- Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài trên các trang web, kho ứng dụng không chính thống, từ các đường link lạ.

- Không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị.

- Không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân cho người khác qua điện thoại.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng thông tin điện tử hoặc Fanpage chính thức của Bộ Công an, Công an các địa phương. Trường hợp nghi vấn phải liên hệ Cảnh sát khu vực, Công an xã trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.

Bộ Công an cũng nhấn mạnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chỉ có 02 tên miền truy cập trên mạng Internet là: bocongan.gov.vn và mps.gov.vn. Tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc Bộ trên mạng Internet có dạng: tendonvi.bocongan.gov.vn hoặc tendonvi.mps.gov.vn; trong đó, tendonvi là tên viết tắt hoặc tên đầy đủ của đơn vị bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh. Tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh trên mạng Internet có dạng: congan.tentinhthanh.gov.vn; trong đó, tentinhthanh là tên của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.