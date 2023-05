Bộ Công an nói về thời gian xét xử vụ án liên quan Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản

Ngày 5-5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ngày 5-7-2019, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, nhưng không áp dụng biện pháp ngăn chặn nên ông Thản được cho tại ngoại.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố 6 cá nhân khác về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vì có liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Thản.

Trong đó, có các bị can gồm: Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (quận Hà Đông); Vương Đăng Quân, nguyên Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông; và Mai Quang Bài, cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng và 3 người khác.

Ông Lê Thanh Thản thời điểm chưa bị khởi tố

Đến tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cũng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản để xét xử về tội lừa dối khách hàng. "Sau 5 lần điều tra bổ sung, kéo dài từ năm 2019 đến nay, hiện các cơ quan chức năng đã ban hành cáo trạng đối với 7 bị can. Dự kiến, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 6 tới" - Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2009 - 2012, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, Chính phủ đã có nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư xây dựng. Đó là đơn giản hóa các thủ tục hành chính.



Dự án CT6 Kiến Hưng đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên diện tích đất do Công ty Bemes quản lý sử dụng khi sát nhập vào Hà Nội. Sau khi mua lại Công ty Bemes, lợi dụng chính sách, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính của nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, ông Lê Thanh Thản đã tổ chức triển khai xây dựng rất nhanh công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết phê duyệt.

Dù không được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, song ông chủ Tập đoàn Mường Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng không theo quy hoạch đã được duyệt và bán toàn bộ căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lời bất chính.

Trong quá trình điều tra xác định tổng số căn hộ dự án là 1.620 căn, trong đó 934 căn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 502 căn hộ không được sở TN-MT Hà Nội cấp sổ đỏ.

Theo cơ quan tố tụng, các căn hộ được ông Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bán, bàn giao cho khách hàng về sinh sống, nhưng đến nay có 520 khách hàng mua căn hộ không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là giá trị quyền sử dụng đất của hàng trăm căn hộ khi không được Sở TN-MT Hà Nội cấp sổ đỏ.