Vụ chiếm đoạt 3 lô đất 'vàng' ở Hà Nội: Bị cáo phải hoàn trả 319 tỷ cho con trai ông Lê Thanh Thản

Chiều 4/5, sau nửa tháng xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Thế Hiển (cựu Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội) 18 năm tù và vợ là Nguyễn Thị Liên 6 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, sau khi kết thúc xét hỏi và tranh luận, HĐXX cho phép nghị án kéo dài nhiều ngày, dành thời gian cho người thân bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan "ngồi lại với nhau" đàm phán thỏa thuận bồi thường. Song tại phần tuyên án hôm nay, HĐXX không đề cập đến kết quả.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo Hiển phải hoàn trả hơn 319 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho anh Lê Hải An (người mua 3 lô đất phố Bà Triệu). Đồng thời, anh An có trách nhiệm trả lại các lô đất này cho anh Nguyễn Thanh Thủy và anh An có quyền khởi kiện dân sự anh Thủy về việc xây dựng khung, cấu trúc nhà tại lô đất.

Để đảm bảo công tác thi hành án, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên các tài sản là nhà, đất của vợ chồng Lương Thế Hiển và Nguyễn Thị Liên.

Hai bị cáo Lương Thế Hiển và Nguyễn Thị Liên tại phiên tuyên án.

Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại tòa, HĐXX có đủ cơ sở kết luận, 3 khu "đất vàng" nằm ở số 296, 298, 300 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, có tổng diện tích 676m2, nguồn gốc là các khối nhà 2-3 tầng mặt phố thuộc sở hữu nhà nước do Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho 14 hộ dân thuê ở. Trong đó, diện tích nhà cũ đã được bán và cấp 11 sổ đỏ cho 11 hộ dân với diện tích 308m2.

Giữa năm 2017, sau khi mua gom được 11 nhà đất tại địa chỉ trên, anh Nguyễn Thanh Thủy muốn nốt phần diện tích còn lại làm thủ tục gộp sổ đỏ. Tuy nhiên theo quy định pháp luật, anh Thủy không thuộc đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Anh Thủy sau đó nhờ Lương Thế Hiển (khi này vừa nghỉ hưu) giúp đứng tên làm thủ tục mua đất với giá "tiền công" 7 tỷ đồng.

Để hợp thức việc nhờ Hiển đứng tên làm các thủ tục trên, hai bên đã thống nhất cách thức là ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, các giấy nhận tiền, hợp đồng công chứng chuyển nhượng tại số 296, 298, 300 phố Bà Triệu. Sau khi giúp ông Thủy đứng tên mua gom các khu đất và được sổ đỏ đứng tên vợ chồng ông Hiển, thì ông Hiển chiếm đoạt, đem bán toàn bộ khu đất cho anh Lê Hải An với giá hơn 323 tỷ đồng.

Theo HĐXX, mối quan hệ "làm ăn" giữa ông Hiển và anh Thủy thực chất không có thật, các hợp đồng kinh doanh chỉ là giả cách. Từ đó, HĐXX đánh giá việc truy tố vợ chồng ông Hiển là đúng pháp luật, không oan.

"Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng bởi số tài sản chiếm đoạt lớn, gây sự quan tâm dư luận. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe", HĐXX nhận định.

Trong vụ án, bị cáo Hiển giữ vai trò phạm tội chính, là chủ mưu chiếm đoạt đất và tài sản của anh Nguyễn Thanh Thủy rồi bán cho anh Lê Hải An. Mặc dù tại tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị tuyên trả hồ sơ điều tra lại vụ án, song căn cứ vào chứng cứ thu thập được, lời khai những người liên quan, kết quả thực nghiệm hiện trường, tòa có đủ cơ sở xác định bị cáo Hiển cố ý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Số tiền sau khi chiếm đoạt tiền, bị cáo đã mua nhà, đất đứng tên con cái và người thân trong gia đình.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Liên, HĐXX cho rằng, người này giúp sức tích cực cho chồng để chiếm đoạt các lô đất. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo nên cần xem xét cho hưởng khoan hồng.