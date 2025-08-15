Bộ Công an phát cảnh báo khẩn đến toàn bộ người dân về Lễ kỷ niệm 2/9

Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết: Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức dự kiến tổ chức nhiều chương trình chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước. Lợi dụng tình hình trên, các đối tượng lừa đảo đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội mạo danh các cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện như: "giải chạy chào mừng 80 năm Quốc khánh", "giải chạy hành trình xanh" … nhằm dụ dỗ người dân đăng ký tham gia, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Các trang Facebook giả mạo do các đối tượng lừa đảo lập ra. Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập các tài khoản mạng xã hội, mạo danh các cơ quan, tổ chức có uy tín (một số trường hợp có cả xác thực tích xanh) đăng tải thông tin quảng cáo các sự kiện hướng tới Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi người dân liên hệ, chúng đề nghị người dân cung cấp thông tin cá nhân qua tin nhắn hoặc điền vào biểu mẫu do chúng chuẩn bị trước.

Yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí, tạm ứng tiền đăng ký tham gia chương trình… và một số hình thức khác nhằm dẫn dụ người dân chuyển tiền.

Thông báo lỗi chuyển tiền hoặc sai nội dung, cú pháp nạp tiền, tiền bị khoá… và nhiều lý do khác. Sau đó hướng dẫn người dân chuyển thêm tiền, sẽ được hoàn lại sau.

Trong một số trường hợp, đối tượng dẫn dụ người dân tham gia các chương trình online, làm nhiệm vụ hoặc chơi trò chơi online, cần nạp các khoản tiền từ nhỏ đến lớn cho đến khi nạn nhân phát hiện hoặc không còn khả năng nạp thêm tiền.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo

Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước khi đăngký tham gia các chương trình, sự kiện online. Tìm hiểu thông tin về tổ chức, cá nhân trước khi đăng ký tham gia.

Người dân nên kiểm tra "Tính minh bạch của trang" đối với các tài khoản Facebook, các trang giả mạo (kể cả có tích xanh) thường mới được tạo lập hoặc đổi tên, vị trí của quản trị viên đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Tuyên truyền, phổ biến cho người thân, bạn bè về hình thức lừa đảo mới.

Trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Người dân có thể theo dõi nền tảng số A80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng "A80 – Tự hào Việt Nam" để có thông tin đầy đủ, chính xác nhất về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại đây sẽ có thông tin về: - Lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử. - Thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng. - Thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền. Nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích vượt trội, như Chatbot AI tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực; bản đồ số tương tác, cập nhật địa điểm diễn ra các hoạt động và nhiều tiện ích khác…



