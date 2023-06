Bộ Công an tiếp nhận hơn 6.000 đơn tố cáo tiền tiết kiệm 'hô biến' thành bảo hiểm Manulife

Tại cuộc họp báo ngày 30/6 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra vụ việc nhiều người dân tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách hàng thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, sau khi tiếp nhận tố cáo và tiến hành nghiên cứu, Cục C03 nhận thấy rằng các hợp đồng chuyển từ tiết kiệm sang gói bảo hiểm của Manulife đều có chữ ký của nhà đầu tư. Trước vấn đề này, Cục C03 sẽ tiến hành xác minh để làm rõ việc lãnh đạo SCB có chỉ đạo nhân viên ngân hàng tuyên truyền cho khách hàng chuyển đổi từ tiền gửi tiết kiệm sang gói bảo hiểm hay không, và liệu nhân viên ngân hàng đã sử dụng các "nghiệp vụ" để thuyết phục người dân chuyển đổi hợp đồng hay không.

"Trong thời gian tới, Cục C03 sẽ tiếp tục nghiên cứu và xác minh vụ việc", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin.

Đại diện Cục C03 cũng cho biết, tính đến ngày 31/5/2023, đã có tổng cộng 6.060 đơn khiếu nại liên quan đến hợp đồng bảo hiểm được các cơ quan chức năng tiếp nhận. Trong số này, Manulife đã hoàn thành giải quyết 3.553 hợp đồng và đã hoàn trả số tiền lớn là hơn 800 tỷ đồng. Hiện tại, Manulife đang tiếp tục giải quyết 2.507 hợp đồng còn lại có khiếu nại từ khách hàng. Các đơn vị chức năng đang làm việc để giải quyết những khiếu nại này.