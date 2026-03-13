Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công an tìm cửa hàng kinh doanh vàng và chủ sở hữu phương tiện liên quan vụ cướp ngân hàng gây chấn động

13-03-2026 - 18:57 PM | Xã hội

Bộ Công an thông báo tìm kiếm các cửa hàng kinh doanh vàng và chủ sở hữu phương tiện liên quan đến vụ cướp tại phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) đang tiến hành điều tra vụ án "Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra ngày 19/1, tại Ngân hàng Vietcombank, địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh các đối tượng cướp ngân hàng

Quá trình điều tra vụ án, hai đối tượng gây án gồm Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) khai nhận sau khi cướp được tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, ngày 21/1, cả 2 đã sử dụng số tiền cướp được để mua vàng tại khu vực Bến xe miền Đông, TP.HCM, sau đó đem bán số vàng trên tại khu vực Thuận An, TP.HCM.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã thu giữ 2 chiếc xe máy và 1 biển kiểm soát xe máy, gồm: 1 xe máy không biển kiểm soát, màu nâu đen, không rõ nhãn hiệu, lốc máy bên phải có chữ "LONCIN", không ghi nhận được số khung, số máy; 1 xe máy không biển kiểm soát, màu nâu, không rõ nhãn hiệu, lốc máy bên phải có chữ "SHLX@", không ghi nhận được số khung, số máy; 1 biển kiểm soát xe máy số 81B2-560.59.

Hai tên cướp ngân hàng bị bắt giữ

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị, các chủ hiệu vàng, người mua, bán vàng cho các đối tượng trên; và nếu ai là chủ sở hữu hoặc biết các thông tin có liên quan, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phối hợp cung cấp thông tin. (Địa chỉ: Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Mọi thông tin trao đổi, liên hệ điều tra viên Nguyễn Xuân Binh, số điện thoại 0982.661.123).


Theo Minh Tuệ

Phụ nữ mới

