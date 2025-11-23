Bộ Công an: Tung tin giả, xuyên tạc tình hình mưa lũ miền Trung có thể bị xử lý hình sự

Ngày 23-11, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng tán phát các thông tin sai sự thật (đặc biệt là tin giả tạo bởi AI) liên quan đến mưa lũ miền Trung.



Thông tin sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội

Theo Bộ Công an, bên cạnh các thông tin tích cực, chia sẻ với khó khăn bà con vùng lũ, những ngày qua, xuất hiện các đối tượng, thay vì đồng cảm, lại lợi dụng sự việc tán phát các thông tin sai sự thật, đặc biệt là tin giả tạo bởi AI, với tần suất liên tục.

Mục đích của các đối tượng là xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác khắc phục, xử lý; một số khác lợi dụng tình hình bịa đặt thông tin hàng ngàn người thiệt mạng, hàng chục ngàn người chưa được ứng cứu để câu view, kêu gọi ủng hộ để trục lợi. Những tin giả này gây nhiễu loạn thông tin, phức tạp tình hình, gây hoang mang đối với người dân, đặc biệt là bà con vùng lũ lụt.

Bộ Công an nêu rõ những thông tin này lan truyền rất nhanh, vượt xa khả năng tiếp cận của thông tin chính thống, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của người dân và gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của các lực lượng tại hiện trường.

Bộ Công an khuyến cáo mỗi người dùng hãy thật tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, cần lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI ngụy tạo nội dung gây hoang mang dư luận và cản trở những nỗ lực cứu trợ đang được triển khai từng giờ của lực lượng chức năng. Đồng thời, tích cực chung tay lan tỏa những thông tin chính xác, góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đối với các hành vi trực tiếp hay tiếp tay đưa tin sai sự thật, lực lượng Công an đang triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ và kỹ thuật để phát hiện, rà quét, xác minh. Những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết được nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định. Riêng các đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự.