Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện gió năm 2026

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2945/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện gió năm 2026, trong đó quy định mức giá phát điện tối đa đối với điện gió trên đất liền và điện gió gần bờ theo từng khu vực.

Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký, mức giá phát điện tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng đối với loại hình nhà máy điện gió quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT được phân chia theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Cụ thể, đối với điện gió trên đất liền, mức giá phát điện tối đa tại khu vực miền Bắc là 2.187,83 đồng/kWh; miền Trung là 1.893,61 đồng/kWh và miền Nam là 2.035,37 đồng/kWh.

Đối với điện gió gần bờ, mức giá phát điện tối đa áp dụng thống nhất tại cả ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam là 2.126,92 đồng/kWh.

Về phạm vi địa lý, khu vực miền Bắc gồm các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Khu vực miền Trung gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Khu vực miền Nam gồm Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau.