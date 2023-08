Bố đặt cho con cái tên độc lạ, cư dân mạng chỉ trích: Đã nghĩ đến việc con đi học sẽ bị trêu chưa?

Khi đặt tên cho con, cha mẹ thường gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng. Đó có thể là mong ước con lớn lên khỏe mạnh, không đau ốm; hoặc mong ước con học giỏi, thông minh. Hoặc chỉ đơn giản là mong ước con sống cuộc đời bình yên, không sóng gió, trắc trở như cái tên "Bình An" chẳng hạn. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng dành nhiều tâm tư trong việc đặt tên cho con.

Có những phụ huynh khá cẩu thả, đặt tên một cách tùy hứng mà không suy nghĩ tới việc cái tên sẽ theo con cả một đời! Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây chính là minh chứng cho việc này.

Theo đó, một đứa trẻ (không rõ giới tính) được bố đặt cho cái tên khá kêu là "Mặc Đồ Tư Thụy" (万涂思瑞). Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như cách đọc của cái tên này trong tiếng Trung không tình cờ ghép lại thành "wàn tú sī ruì", nghe giống như "one - two - three - four" (một, hai, ba, bốn) trong tiếng Anh vậy. Không biết khi đặt cái tên này cho con, ông bố có dụng ý gì không, hay chỉ là vô tình tạo ra sự hài hước như vậy.

Trong trường hợp cố tình đặt tên con, nhiều cư dân mạng không khỏi lắc đầu ngao ngán và để lại bình luận: "Nếu thật sự là cố tình thì không biết những người làm bố mẹ đã nghĩ tới cảm xúc của con sau này hay chưa? Đã nghĩ tới việc con đi học có thể bị trêu chọc, bắt nạt không? Thử tưởng tượng con bạn mỗi giờ học tiếng Anh sẽ bị bạn bè lôi tên ra để cười cợt đi".

Ảnh minh họa.

Cái tên quá đặt biệt có thể khiến trẻ đi học gặp nhiều rắc rối, thậm chí bị bắt nạt học đường!

Ngày nay, có nhiều cha mẹ thích "sáng tạo" khi đặt tên cho con. Chẳng hạn từng có người đặt tên cho con là Ronaldo, Messi vì thần tượng 2 cầu thủ này, hoặc đặt tên con là... Noel vì con sinh ra vào dịp Giáng sinh. Ở Trung Quốc, thậm chí từng có trường hợp một nam sinh họ Lưu, được bố đặt tên là Manh, ghép lại thành "Lưu Manh" khiến cậu suốt thời đi học bị bạn bè trêu chọc. Hay một em bé ở Trung Quốc thậm chí còn bị bố mẹ đặt theo tên một cơn bão lớn.

Khi đặt tên đó cho con, bố mẹ có thể thấy hí hửng vì thỏa mãn niềm vui nhất thời nhưng thực tế, cái tên đó có thể trở thành thảm họa sau này cho con, đặc biệt là khi trẻ bước vào giai đoạn đi học.

Không ít trường hợp, trẻ bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, đối xử bất công, đặt cho những biệt danh chế nhạo vì có cái tên đặc biệt. Việc bị bạn bè đùa bỡn thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về cả mặt thể chất và tinh thần của trẻ.

Không chỉ vậy, với những em học sinh có cái tên quá đặc biệt, nhiều khi giáo viên cũng ngại gọi các em đứng lên phát biểu. Không phải phân biệt hay có ý gì xấu mà cô giáo sợ mỗi lần gọi tên các em, các học sinh khác sẽ nhân cơ hội trêu chọc. Điều này vô tình khiến em học sinh mất đi cơ hội thể hiện bản thân, giơ tay phát biểu nêu ý kiến. Thực chất, rất khó để trách thầy cô bởi khi các học sinh khác nhao nhao, làm ầm lên trêu chọc em học sinh có cái tên đặc biệt sẽ gây ra mất trật tự lớp học. Trong khi đó, giáo viên có nhiệm vụ phải duy trì kỷ luật lớp học.

Chính vì vậy, khi đặt tên cho con cái, cha mẹ cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nên nhớ, tên là thứ vô hình nhưng vô cùng quan trọng, đi theo và ảnh hưởng đến cuộc đời mỗi người. Đừng vì niềm vui nhất thời của cha mẹ mà vô tình khiến con cái khổ sở.