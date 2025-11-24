Bộ DOGE bị giải thể trước thời hạn 8 tháng

Hãng tin Reuters cho biết Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE), một sáng kiến từng được Elon Musk công bố rầm rộ như biểu tượng cho cam kết cắt giảm chi tiêu ngân sách đã âm thầm kết thúc nhiệm vụ sớm 8 tháng so với kế hoạch.

Sự giải thể này, được Giám đốc văn phòng quản lý nhân sự (OPM) Scott Kupor xác nhận, không chỉ là một thay đổi về cơ cấu tổ chức mà còn là dấu hiệu cho thấy cơ chế quản trị và ảnh hưởng của DOGE chưa thực sự bền vững.

“Cơ quan đó không còn tồn tại nữa”, Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) Scott Kupor nói với Reuters về tình trạng của DOGE, đồng thời cho biết sẽ không còn “mục tiêu cắt giảm” nào nữa.

Kết thúc âm thầm

DOGE ra đời với kỳ vọng cao độ, được dẫn dắt bởi phong cách táo bạo và không khoan nhượng của Elon Musk. Ông từng giương cao chiếc cưa máy để tuyên bố DOGE chính là "chiếc cưa máy dành cho bộ máy quan liêu," thể hiện ý chí cắt giảm mạnh mẽ nhân sự và các quy định.

Trong những tháng đầu, cơ quan này đã thực hiện nhiều động thái quyết liệt, từ việc cắt giảm viện trợ nước ngoài cho đến việc đặt mục tiêu giảm nhân sự chính phủ theo tỷ lệ bốn người nghỉ thì chỉ tuyển dụng một người mới.

Tuy nhiên, thay vì một màn kết thúc hoành tráng phù hợp với sự phô trương ban đầu, DOGE lại tan rã một cách lặng lẽ. Chính phủ Mỹ đã phát tín hiệu về sự kết thúc này qua các tuyên bố nhắc đến Bộ DOGE ở thì quá khứ, đồng thời các nhân viên chủ chốt bắt đầu chuyển sang các vai trò khác.

Sự kết thúc đột ngột này, diễn ra chỉ vài tháng sau cuộc tranh cãi công khai giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk.

Mặc dù DOGE không còn tồn tại như một thực thể tập trung, nhiều chức năng của cơ quan này đã được Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) và các cơ quan liên bang khác tiếp quản.

Giám đốc OPM Scott Kupor nhấn mạnh rằng các nguyên tắc hoạt động của DOGE như bãi bỏ quy định, loại bỏ lãng phí, tái cấu trúc lực lượng lao động và tối ưu hóa hiệu quả, vẫn đang được duy trì, dù không còn dưới sự lãnh đạo trực tiếp của DOGE.

Việc tập trung vào chất lượng dịch vụ và hiệu quả thay vì số lượng nhân viên đã trở thành trọng tâm mới của chính phủ, phản ánh sự chuyển đổi từ chiến lược mang tính biểu tượng sang vận hành thực tế.

Điều đáng chú ý là sự chuyển dịch nhân sự. Các cựu thành viên DOGE giờ đây đang chiếm giữ các vị trí quan trọng tại Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao. Điều này cho thấy chiến lược đã chuyển từ một chiến dịch công khai tập trung dưới trướng DOGE sang một chiến lược âm thầm bền vững hơn, trong đó các nguyên tắc hiệu quả được cài cắm vào bên trong từng cơ quan.

Sự giải thể DOGE cũng đồng nghĩa với việc các nhân viên cũ tìm kiếm những vị trí mới trong chính quyền. Ông Joe Gebbia, đồng sáng lập Airbnb, đã chuyển sang National Design Studio để cải thiện các trang web chính phủ, trong khi nhiều nhân viên khác nhận các vị trí quan trọng tại Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Văn phòng Nghiên cứu Hải quân và các cơ quan liên bang khác.

Sự dịch chuyển này phản ánh một thực tế rằng, dù cơ quan DOGE không còn tồn tại, nhân sự có kinh nghiệm vẫn được tái sử dụng trong các nhiệm vụ quan trọng.

Mặc dù trang web của DOGE vẫn giữ nguyên con số tuyên bố tiết kiệm khổng lồ lên tới 214 tỷ USD, giới phân tích độc lập đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc.

Phân tích của Politico cho thấy con số này đã bị phóng đại bằng cách lấy mức chi tiêu tối đa tiềm năng của hợp đồng làm cơ sở tính toán thay vì chi tiêu thực tế, đồng thời các cắt giảm phát sinh chi phí liên quan, bao gồm chi phí pháp lý và thuế thất thoát, khiến tiết kiệm thực tế gần như không đáng kể.

Hơn nữa, các chuyên gia như Partnership for Public Service (PPS) lập luận rằng các đợt cắt giảm nhân sự và chương trình của DOGE đã tạo ra các chi phí liên quan, chẳng hạn như chi phí pháp lý cho hàng loạt vụ kiện tụng thách thức các quyết định của họ và doanh thu thuế bị mất.

Điều này khiến lợi ích ròng từ các khoản tiết kiệm trở nên tối thiểu, thậm chí, theo lời Chủ tịch PPS Max Stier, là "ngược lại" với mục tiêu chống lãng phí ban đầu. Điều này đặt ra một vấn đề cốt lõi: hiệu quả chính phủ không chỉ nằm ở việc cắt giảm số lượng một cách thô thiển mà còn ở khả năng cung cấp dịch vụ công một cách chất lượng.

Vai trò của Elon Musk tại DOGE phần nào gắn liền với hình ảnh cắt giảm chi tiêu và cải tổ bộ máy quan liêu. Tuy nhiên, sau một cuộc tranh cãi công khai với Tổng thống Donald Trump về dự luật thuế và chi tiêu, Elon Musk dường như bị loại khỏi vòng ảnh hưởng.

Mặc dù vậy, gần đây ông tái xuất hiện trong các sự kiện liên quan đến tổng thống, phản ánh một mối quan hệ phức tạp giữa biểu tượng cải cách và thực tế chính trị.

Sự giải thể sớm của DOGE là một bài học về việc chuyển hóa các sáng kiến biểu tượng thành cải cách thực chất trong bộ máy liên bang. Nó cho thấy rằng, dù có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng và các thông điệp mạnh mẽ, thành công lâu dài vẫn phụ thuộc vào cơ chế vận hành, minh bạch dữ liệu và khả năng kiểm chứng của các chính sách.

DOGE đã rút lui, nhưng nguyên tắc tối ưu hóa hiệu quả và loại bỏ lãng phí vẫn đang tiếp tục, dưới những hình thức khác trong chính phủ Mỹ.

*Nguồn: Reuters, Fortune, BI