“Bộ đôi sóng” ông lớn và hạ tầng tỉ đô cùng lúc đổ bộ, bất động sản phía Tây Tp.HCM liên tục có chuyển động mới

Nơi hạ tầng tỉ đô đổ bộ...

Quỹ đất dồi dào, giá bán còn hợp lý và loạt hạ tầng kết nối liên vùng dần hoàn thiện đã và đang thúc đẩy bức tranh thị trường bất động sản phía Tây Tp.HCM (Long An – Tây Ninh).

Lực đẩy lớn nhất của thị trường nơi đây phải kể đến sự hiện diện loạt dự án hạ tầng vốn đầu tư hàng tỉ USD sắp về đích hoặc chuẩn bị triển khai. Cụ thể, tuyến Vành đai 3, đoạn qua Tây Ninh (Long An cũ) có tổng mức đầu tư 75.300 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm 2026 sẽ kết nối nhanh Tây Ninh - TP.HCM, thúc đẩy sự hình thành các đô thị vệ tinh.

Dự án Vành đai 4 vốn đầu tư hơn 120.000 tỉ đồng (dự kiến hoàn tất năm 2029) đi vào khi vận hành sẽ rút ngắn 40% thời gian di chuyển giữa Tây Ninh và TP.HCM.

Bên cạnh đó, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành vốn đầu tư gần 30.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026, thời gian di chuyển từ khu Tây đến sân bay Long Thành ước tính có thể chỉ còn khoảng một giờ.

Mới đây, "siêu nút giao" Mỹ Yên – công trình tại Bến Lức (Long An) kết nối 3 tuyến đường cao tốc trọng điểm là TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 đang dần về đích, trở thành điểm nhấn hạ tầng cho phía Tây Tp.HCM.

Hạ tầng trọng điểm kết nối liên vùng dần hoàn thiện đang tạo đà cho bất động sản phía Tây Tp.HCM. Trong ảnh là cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp thông xe toàn tuyến vào năm 2026.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gồm đoạn TP.HCM - Trung Lương mở từ 4 lên 8 làn xe, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe giúp tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực phía Nam. Dự án có vốn đầu tư sơ bộ gần 40.000 tỉ đồng.

Chưa kể, đại lộ Võ Văn Kiệt, Tp.HCM được quy hoạch mở rộng và kéo dài đến khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô (huyện Đức Hòa, Tây Ninh). Đoạn đường này, khi hoàn thành, sẽ kết nối trực tiếp với đường Lê Khả Phiêu ở Bến Lức, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế khu vực.

Ngoài những dự án cao tốc, đường sá đang triển khai, khu Tây TP.HCM còn hưởng lợi từ quy hoạch dài hạn với tuyến metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) dài 19,6km, tổng vốn đầu tư gần 2,88 tỉ USD. Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây vào trung tâm thành phố chỉ còn khoảng 20 phút.

Đồng thời khu vực này cũng tập trung đầu tư hệ thống giao thông nội tỉnh. Việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ như QL50,QL62, QL1A, QL22, 827E, 830C, 823D, xây dựng các cây cầu... tạo ra hệ thống giao thông liền mạch, dễ dàng kết nối phía Tây với các khu vực khác của Tp.HCM.

Có thể thấy, sau sáp nhập Long An - Tây Ninh, hai địa phương đã phối hợp làm việc bước đầu để thống nhất định hướng phát triển hệ thống giao thông liên vùng, hướng đến mục tiêu hình thành một mạng lưới hạ tầng đồng bộ, có khả năng kết nối nhanh chóng với Tp.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những dự án hạ tầng trọng điểm nói trên không chỉ nâng tầm kết nối vùng mà còn tạo "đòn bẩy kép" cho thị trường bất động sản - vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa gia tăng tính thanh khoản và thúc đẩy giá trị tài sản.

... Và những đợt ra hàng gây chú ý của doanh nghiệp địa ốc

Nếu khu Đông và Nam Tp.HCM chỉ tập trung giỏ hàng căn hộ thì khu Tây Tp.HCM lại đa dạng phân khúc, từ nhà phố - biệt thự đến căn hộ, đất nền. Nhịp đua cuối năm trở nên quyết liệt khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường khiến bức tranh nơi đây trở nên rộn ràng.

Đầu tiên phải nói đến sự hiện diện của các doanh nghiệp như Vingroup, Nam Long, Eco Park, Prodezi Long An... với các dự án khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green City (gần 200ha), Waterpoint (355ha); LA Home (100ha); Eco Retreat (hơn 200ha)... tiếp tục "khuấy động" thị trường bất động sản khu Tây Tp.HCM. Trong đó, dòng sản phẩm nhà phố - biệt thự, căn hộ trong các khu đô thị này được quan tâm khá tốt. Lượng nhà đầu tư phía Bắc "xuống tiền" tích cực.

Hay, gần đây công ty Seaholdings - nhà phát triển một số dự án ở khu Tây như Destino Centro (đã triển hai gần xong block thứ 3 trên tổng 5 block), dự án LAGO (đất nền đã bàn giao), dự án The Pearl (nhà liền kề đã xây hoàn thiện) cũng góp phần vào sự sôi động của thị trường bất động sản khu vực. Theo đơn vị này, mức độ quan tâm của khách hàng khá tốt ở giai đoạn này.

Động thái của một số doanh nghiệp phát triển căn hộ hay đất nền tại khu Tây cũng đang khiến bức tranh bất động sản nơi đây sôi động. Chẳng hạn mới đây Tập đoàn Solia khởi động dự án đất nền The Solia thị trường với gần 1.000 nền nhận được sự chú ý của người mua.

Sức nóng thị trường bất động sản đang dồn về khu vực phía Tây Tp.HCM.

Bên cạnh đó, các dự án đất nền như Saigon Riverpark, King Hill Residences Long An, The Sky Riverside, KDC Phước Đông Garden, Saigon Fortune Long An, Long Cang River Park, Khu dân cư Rạng Đông, Khu dân cư đô thị Phường 3, Phước Đông New City... cũng tận dụng thời điểm này để "khuấy động" nhu cầu thứ cấp.

Trong khi đó, ở phân khúc căn hộ, Thắng Lợi Group chuẩn bị đưa ra thị trường dự án chung cư The Win City với quy mô 6.000 căn hộ. Nam Long cũng rục rịch dự án căn hộ Solaria Rise quy mô 3,1ha gồm 4 block, cung ứng ra thị trường gần 700 căn hộ 1-3 phòng ngủ. Đây là khu căn hộ thuộc khu đô thị Waterpoint quy mô 355ha tọa lạc ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, liền kề các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành,..., được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị tích hợp và hệ tiện ích đồng bộ đã đi vào vận hành.

Chia sẻ về thị trường khu Tây Tp.HCM, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu Savills Tp.HCM khẳng định, cơ hội cho thị trường bất động sản nơi đây còn rất lớn. Ở một khu vực được khai phá cùng lúc bởi nhiều chủ đầu tư sẽ trợ lực cho thị trường đó phát triển đi lên.

Vị này cho rằng, động thái đổ bộ làm dự án của các "ông lớn" là lý do khiến bức tranh bất động sản khu Tây nói chung, Long An (nay là Tây Ninh) nói riêng đổi thay từng ngày. Nếu Tp.HCM liên tục thiếu hụt nguồn cung mới thì khu vực này là địa bàn thay thế với sự lựa chọn đa dạng sản phẩm. Đáng nói, sức cầu ghi nhận tích cực ở một số dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, sản phẩm chất lượng.

Tại sự kiện báo cáo thị trường quý 2/2025, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, nguồn cung nhà ở mới tại Tp.HCM vẫn còn hạn chế với khoảng hơn 6.000 căn hộ và hơn 800 căn nhà thấp tầng mở bán. Thay vào đó, nguồn cung phân khúc nhà phố, biệt thự, villa tại Tây Ninh có gần 4.400 căn mở bán mới, cao gấp 33 lần so với nguồn cung mới tại Tp.HCM trong cùng giai đoạn.

Theo ông Kiệt, các dự án nhà ở mở bán tại khu Tây nằm cách trung tâm Tp.HCM từ 25-35km, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu giãn dân khi dự án cùng các tiện ích đô thị, hạ tầng kết nối đi vào hoạt động.

Vị này cũng cho rằng, hạ tầng kết nối góp phần thúc đẩy xu hướng giãn dân ra các khu vệ tinh Tp.HCM. Từ nay đến năm 2027, nguồn cung khu vực lân cận Tp.HCM vẫn tăng trưởng, chiếm tỉ trọng lớn trên toàn thị trường. Điểm khác biệt so với trước đây là nhu cầu về chất lượng sản phẩm của người mua đối với các dự án khu vực vệ tinh ngày càng thay đổi. Họ yêu cầu chất lượng cao hơn về tiện ích, thiết kế, xây dựng. Đây vừa là áp lực đối với các chủ đầu tư, vừa là yếu tố khiến giá bán của các dự án gia tăng.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, theo CBRE, 80% nguồn cung thấp tầng vẫn tập trung chủ yếu ở các khu vực vệ tinh Tp.HCM (chiếm 80%), trong đó Long An chiếm số lượng lớn. Tốc độ giãn dân nhờ động lực phát triển từ hạ tầng và sáp nhập tỉnh thành trở thành chất xúc tác khiến sức cầu và mặt bằng giá bán các khu vực này tiếp tục gia tăng. Dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong ba năm tới đạt 9%- 11%/năm cho thị trường căn hộ và tăng 6%-12%/năm cho thị trường nhà phố, biệt thự.