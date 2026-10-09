Bộ đội xuất ngũ được đề xuất tăng mức trợ cấp nào?

Đề xuất tăng hai khoản trợ cấp lên 45,54 triệu đồng

Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, một hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ hiện được tính tổng cộng 25,3 triệu đồng từ trợ cấp xuất ngũ một lần và trợ cấp tạo việc làm. Bộ Quốc phòng đang đề xuất nâng tổng hai khoản này lên 45,54 triệu đồng, trên cùng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Tổng 45,54 triệu đồng chỉ gồm hai khoản trợ cấp trên, chưa tính chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác.

Đây là thay đổi đáng chú ý trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 27/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân. Khoản hỗ trợ khi rời quân ngũ được đề xuất điều chỉnh cùng chính sách đào tạo nghề, hướng tới việc ổn định đời sống và tìm kiếm việc làm sau khi trở về địa phương.

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tại Lữ đoàn 283 (Quân khu 4).

Trong hai khoản tiền, trợ cấp xuất ngũ một lần được tính theo thời gian phục vụ trong Quân đội. Mỗi năm phục vụ, mức hưởng được đề xuất nâng từ 2 lên 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

Với người phục vụ đủ 24 tháng, khoản này tương ứng tăng từ 10,12 triệu đồng lên 25,3 triệu đồng. Riêng trợ cấp tạo việc làm được đề xuất nâng từ 6 lên 8 lần mức lương cơ sở, tương ứng từ 15,18 triệu đồng lên 20,24 triệu đồng. Điều kiện hưởng khoản trợ cấp tạo việc làm là hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Trước khi nhập ngũ, Binh nhất Trần Đăng Cầu Phúc (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4) từng theo phụ giúp trong nghề mộc. Sau khi rời quân ngũ vào cuối năm nay, chiến sĩ này dự định trở lại với nghề, nhưng điều băn khoăn nhất là tay nghề có thể đã mai một trong thời gian tại ngũ.

Được chỉ huy đơn vị giới thiệu về các chế độ trợ cấp khi xuất ngũ và nội dung dự thảo điều chỉnh chính sách mới, Phúc dự tính dành khoản tiền được nhận để học thêm, nâng tay nghề trước khi xin việc, đồng thời sắm sửa một số đồ dùng cá nhân.

Với kế hoạch trở lại nghề mộc, việc nâng trợ cấp xuất ngũ và trợ cấp tạo việc làm như dự thảo là điều Phúc mong đợi. Chiến sĩ này cho biết, nếu đề xuất được thực hiện, bản thân sẽ có thêm nguồn tiền để thực hiện những dự định sau quân ngũ. “Nó giúp tôi có khoản vốn tốt hơn để thực hiện kế hoạch của mình”, Phúc nói.

Nâng mức hỗ trợ để ổn định đời sống

Theo Bộ Quốc phòng, việc điều chỉnh xuất phát từ những bất cập sau 10 năm thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP. Mức trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm và mức chi tổ chức gặp mặt, chia tay trước khi xuất ngũ chưa được rà soát, điều chỉnh tương ứng với điều kiện thực tế.

Trong khi đó, chế độ dành cho một số nhóm khác phục vụ trong Quân đội đã được điều chỉnh thời gian gần đây. Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu nâng mức hỗ trợ để hạ sĩ quan, binh sĩ ổn định đời sống, học nghề, tìm kiếm việc làm sau xuất ngũ, đồng thời bảo đảm tương quan chính sách giữa các nhóm.

Vùng 3 Hải quân phối hợp cùng các trường nghề, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Cùng với khoản trợ cấp bằng tiền, dự thảo cập nhật quy định hỗ trợ đào tạo nghề theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ, có nhu cầu học nghề và đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ sẽ được hưởng chính sách theo quy định này.

Với những người có thời gian phục vụ dài hơn 24 tháng, dự thảo cũng điều chỉnh trợ cấp. Người phục vụ đủ 30 tháng được đề xuất hưởng thêm 4 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng, thay cho mức 2 tháng hiện nay. Trường hợp xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng nhưng đã phục vụ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng, khoản trợ cấp thêm được đề xuất nâng từ 1 lên 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Thời gian phục vụ có tháng lẻ được tính riêng: từ 1 đến đủ 6 tháng lẻ tính là nửa năm, hưởng 2,5 lần mức lương cơ sở; trên 6 đến dưới 12 tháng tính tròn một năm, hưởng 5 lần mức lương cơ sở.

Dự thảo còn đề xuất nâng mức chi để đơn vị tổ chức gặp mặt, chia tay trước khi xuất ngũ từ 50.000 lên 500.000 đồng/người. Đây là kinh phí tổ chức của đơn vị. Người xuất ngũ được đơn vị tiễn, đưa về địa phương theo quy định hoặc cấp tiền tàu xe loại phổ thông và phụ cấp lưu trú trong thời gian đi từ đơn vị đến nơi cư trú.