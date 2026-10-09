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Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 108%/năm

| | Xã hội

Ngày 9/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố bị can Lê Văn Thái (SN 1999, trú xã Thạch Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, với mức lãi suất cho vay lên đến 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên vay tiền với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108%/năm. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay này được xác định hơn 140 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHT.

Quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Hà phát hiện Thái có dấu hiệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Theo cơ quan chức năng, đối tượng không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện việc cho vay và thu lãi.

Lê Văn Thái bị khởi tố về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Ảnh: CAHT.

Ngày 2/10/2026, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng, triệu tập, làm việc với những người liên quan trên nhiều địa bàn để xác minh, củng cố chứng cứ. Sau đó, Thái đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Văn Thái khai nhận với cơ quan điều tra. Video: CAHT.

Theo Hạnh Nguyên

Đại đoàn kết

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