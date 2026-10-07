Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ người điểm cao xin không nhận chức: Điều động Trưởng phòng VH-XH làm hiệu trưởng

| | Xã hội

UBND xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) vừa bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Mạnh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng, sau khi nhân sự có điểm cao nhất xin không nhận chức.

Ngày 7/10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng, cho biết địa phương vừa hoàn tất việc tiếp nhận viên chức và bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Mạnh (sinh năm 1971) - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo ông Tuấn, quyết định trên được đưa ra sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản điều động ông Trịnh Hồng Mạnh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND xã Đức Đồng từ ngày 1/10.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thống nhất để UBND xã Đức Đồng xem xét tiếp nhận, bố trí ông Mạnh làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, ông Mạnh phải hoàn tất thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức theo quy định.

Ông Trịnh Hồng Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng. Sau sáp nhập, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý để kiện toàn chức danh hiệu trưởng. Hai nhân sự được đưa vào diện xem xét là ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng.

Theo kết quả chấm điểm theo thang 100, ông Lợi đạt hơn 57,5 điểm, ông Anh đạt 55,5 điểm. Trên cơ sở kết quả này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng thống nhất phương án bố trí ông Lợi làm hiệu trưởng.

Tuy nhiên, ông Lợi có đơn xin không nhận chức hiệu trưởng và đề xuất được bố trí làm phó hiệu trưởng.

Theo Hoài Nam

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang có thẻ BHYT

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang có thẻ BHYT Nổi bật

Từ 5/10/2026, trợ cấp tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng/tháng: Người từ bao nhiêu tuổi được hưởng?

Từ 5/10/2026, trợ cấp tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng/tháng: Người từ bao nhiêu tuổi được hưởng? Nổi bật

Học viện Cán bộ TPHCM có Giám đốc mới sau sắp xếp

Học viện Cán bộ TPHCM có Giám đốc mới sau sắp xếp

15:53 , 07/10/2026
Tuần tra lúc 22 giờ, công an tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Hữu Hiền SN 1998

Tuần tra lúc 22 giờ, công an tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Hữu Hiền SN 1998

15:28 , 07/10/2026
Tất cả người dân có sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế chú ý thay đổi mới nhất

Tất cả người dân có sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế chú ý thay đổi mới nhất

15:02 , 07/10/2026
Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Trần Minh Đức SN 1989

Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Trần Minh Đức SN 1989

14:40 , 07/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên