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Tuần tra lúc 22 giờ, công an tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Hữu Hiền SN 1998

| | Xã hội

Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng Hiền bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 7/10/2026 cho biết, chiều 05/10/2026, Công an xã Tuy Phước Bắc đã ra Lệnh giữ người trong trường khẩn cấp và Quyết định tạm giữ 03 ngày đối với Nguyễn Hữu Hiền (SN 1998) trú thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 22h00’ ngày 04/10/2026, Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức tuần tra trên địa bàn thôn Nam Xuân phát hiện đối tượng Hiền có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra. Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng Hiền bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hiền - Ảnh: Công an Gia Lai Đối tượng Nguyễn Hữu Hiền - Ảnh: Công an Gia Lai

Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng có 01 đoạn ống hút nhựa dán kín hai đầu và 01 túi nhựa đều chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy và các đồ vật liên quan.

Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hiền, tạm giữ và niêm phong tang vật nói trên. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với Hiền. Kết quả, Hiền là dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.

Qua giám định, các hạt tinh thể màu trắng bên trong đoạn ống hút nhựa và túi nhựa là ma túy Methamphetamine.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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