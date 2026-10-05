Bắt được "quái ngư" 310 kg ngoài khơi Việt Nam: Kích thước lớn đến mức phải dùng thiết bị chuyên dụng

Cuối tháng 4/2026, cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai trở nên nhộn nhịp khi hàng loạt tàu khai thác xa bờ nối tiếp nhau trở về.

Giữa những khoang tàu đầy cá tươi, một số cá thể có kích thước đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại cảng.

Nổi bật nhất là con cá ngừ đại dương nặng tới 310 kg được tàu cá BĐ 99141-TS của ngư dân Nguyễn Kim Lợi, ở phường Hoài Nhơn, đưa về cảng ngày 27/4.

Với trọng lượng hơn 3 tạ, cá thể này lớn vượt xa những con cá ngừ thường thấy trong các chuyến biển thông thường.

"Quái ngư" nặng hơn 3 tạ cập cảng

Theo ông Đặng Văn Dẫn, quyền Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, không chỉ riêng con cá 310 kg gây chú ý.

Trong những ngày cuối tháng 4, một tàu khác do ông Huỳnh Kim Anh, ở phường Hoài Nhơn Bắc, làm chủ cũng đưa về một con cá ngừ đại dương nặng khoảng 245 kg.

Hình ảnh tại cảng cho thấy những cá thể cá ngừ nặng hàng trăm kg không thể xử lý theo cách thông thường. Thiết bị cẩu được sử dụng để đưa cá từ tàu lên bờ hoặc lên xe đông lạnh phục vụ vận chuyển.

Tiền Phong ghi nhận một cá thể cá ngừ nặng 307 kg được cẩu lên xe đông lạnh, bên cạnh các con khác nặng khoảng 240 kg và 190 kg.

Kích thước của những con cá khiến cảnh bốc dỡ tại cảng trở nên đặc biệt. Thay vì vài người khiêng như với những loại cá nhỏ, cá ngừ hàng trăm kg cần tới dây móc và thiết bị nâng để di chuyển an toàn.

Đằng sau những "quái ngư" này là một vụ khai thác được đánh giá khá thuận lợi của ngư dân địa phương.

Theo Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, tính từ đầu tháng 4 đến cuối tháng, có khoảng 1.155 lượt tàu cập cảng, với tổng sản lượng cá đại dương ước đạt 2.553 tấn.

Đáng chú ý, dù số lượt tàu giảm so với cùng kỳ năm 2025, sản lượng khai thác lại tăng mạnh, gần gấp đôi. Cơ quan quản lý đánh giá đây là tín hiệu cho thấy ngư trường thuận lợi và hiệu quả khai thác được cải thiện.

Cá 310 kg có thể trị giá hơn 30 triệu đồng

Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước, những con cá lớn còn mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho ngư dân sau những chuyến biển dài ngày.

Cuối tháng 4/2026, cá đại dương tại cảng Tam Quan được thương lái thu mua với giá khoảng 100.000-110.000 đồng/kg. Tại cảng Quy Nhơn, mức giá khoảng 110.000 đồng/kg.

So với cùng kỳ trước đó, giá cá đã tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg.

Nếu tính theo mức giá thu mua trên, riêng con cá ngừ 310 kg của tàu ông Nguyễn Kim Lợi có thể mang về hơn 30 triệu đồng.

Cá ngừ đại dương vốn là một trong những đối tượng khai thác quan trọng của ngư dân miền Trung. Những chuyến tàu thường kéo dài nhiều ngày trên các ngư trường xa bờ trước khi trở lại cảng để bán sản phẩm.

Những năm gần đây, hoạt động khai thác xa bờ cũng có nhiều thay đổi. Theo Vietnam News, tàu cá ngày càng được trang bị các thiết bị như máy dò cá, định vị vệ tinh, bản đồ khai thác số và hệ thống liên lạc nhanh, giúp ngư dân tổ chức chuyến biển hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc bắt được những cá thể nặng tới vài trăm kg vẫn là điều đủ sức gây chú ý ngay cả tại các cảng cá vốn quen thuộc với những chuyến tàu đánh bắt đại dương.

Trong trường hợp tại Tam Quan, con cá 310 kg chưa phải cá thể duy nhất vượt xa kích thước thông thường. Chỉ trong cùng đợt tàu trở về, hàng loạt con cá nặng từ gần 200 kg đến hơn 300 kg đã được đưa vào cảng.

Hình ảnh những "quái ngư" treo trên dây cẩu, phía dưới là các ngư dân và thương lái, cho thấy rõ sự chênh lệch về kích thước.

Đáng chú ý hơn, số cá lớn xuất hiện trong bối cảnh tổng sản lượng tại cảng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Với ngư dân, con cá nặng 310 kg không chỉ là một chiến lợi phẩm hiếm thấy mà còn mang lại khoản thu đáng kể sau hành trình dài trên biển.

Còn tại cảng Tam Quan những ngày cuối tháng 4/2026, cảnh những con cá ngừ nặng hàng trăm kg lần lượt được cẩu khỏi tàu đã trở thành minh chứng đặc biệt cho một vụ khai thác được mùa của ngư dân địa phương.

Theo Báo Gia Lai, Tiền Phong, Ban Quản lý cảng cá Tam Quan