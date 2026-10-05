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Đi thăm đồng, người đàn ông Hà Tĩnh bắt được trăn đất nặng 9kg

| | Sống

Trong lúc đi thăm đồng, người đàn ông ở Hà Tĩnh phát hiện và bắt được một cá thể trăn đất nặng khoảng 9kg.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an xã Mai Hoa (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể trăn đất nặng khoảng 9kg do người dân giao nộp.

Trước đó, trong lúc đi thăm đồng, ông Trần Đình Chinh (SN 1966, trú tại thôn Ân Phú, xã Mai Hoa) phát hiện và bắt được cá thể trăn kể trên.

Sau khi đưa về nhà, ông Chinh tìm hiểu và nhận biết đây là loài động vật rừng được pháp luật bảo vệ nên đã chủ động thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cá thể trăn được ông Chinh phát hiện khi đi thăm đồng.

Trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Loài này cũng nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã đưa cá thể trăn về chăm sóc, theo dõi trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo Hoài Nam

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