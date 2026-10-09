Thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu nam bảo vệ ở Hà Nội: Hé lộ người làm rơi

Cách đây ít ngày, hình ảnh một nam bảo vệ đứng dưới sân một tòa nhà cao tầng, phần đầu bị chảy nhiều máu lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người chú ý. Theo chia sẻ, người đàn ông bị một thanh sắt từ trên cao rơi trúng đầu.

Theo thông tin trên báo VTC News, chính quyền địa phương đã làm việc với các bên liên quan đến sự việc trên. Cơ quan chức năng xác định, người đánh rơi thanh sắt là bà N.T.N., nhân viên tạp vụ tại tòa nhà N01-T4.

Nam bảo vệ bị thanh sắt rơi trúng đầu, chảy máu.

Trong lúc làm việc, bà N. đánh rơi thanh sắt dài khoảng 1m từ tầng 3 xuống đất. Thời điểm này, ông B.P.H., nhân viên bảo vệ tòa nhà đang ở phía dưới và bị thanh sắt rơi trúng đầu, gây thương tích. Người đàn ông được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngày 5/10, đại diện UBND phường Xuân Đỉnh đến thăm hỏi, động viên ông H. Cũng trong ngày 5/10, UBND phường cũng ban hành văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các sự cố do vật rơi từ trên cao tại các tòa nhà cao tầng.