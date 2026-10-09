Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu nam bảo vệ ở Hà Nội: Hé lộ người làm rơi

| | Xã hội

Thời điểm xảy ra sự việc, ông B.P.H., nhân viên bảo vệ tòa nhà đang ở phía dưới và bị thanh sắt rơi trúng đầu, gây thương tích

Cách đây ít ngày, hình ảnh một nam bảo vệ đứng dưới sân một tòa nhà cao tầng, phần đầu bị chảy nhiều máu lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người chú ý. Theo chia sẻ, người đàn ông bị một thanh sắt từ trên cao rơi trúng đầu.

Theo thông tin trên báo VTC News, chính quyền địa phương đã làm việc với các bên liên quan đến sự việc trên. Cơ quan chức năng xác định, người đánh rơi thanh sắt là bà N.T.N., nhân viên tạp vụ tại tòa nhà N01-T4.

Thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu bảo vệ ở Hà Nội: Hé lộ người làm rơi - Ảnh 1.

Nam bảo vệ bị thanh sắt rơi trúng đầu, chảy máu.

Trong lúc làm việc, bà N. đánh rơi thanh sắt dài khoảng 1m từ tầng 3 xuống đất. Thời điểm này, ông B.P.H., nhân viên bảo vệ tòa nhà đang ở phía dưới và bị thanh sắt rơi trúng đầu, gây thương tích. Người đàn ông được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngày 5/10, đại diện UBND phường Xuân Đỉnh đến thăm hỏi, động viên ông H. Cũng trong ngày 5/10, UBND phường cũng ban hành văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các sự cố do vật rơi từ trên cao tại các tòa nhà cao tầng.

Lam Giang (Tổng hợp)

Theo Lam Giang (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to Nổi bật

Bộ đội xuất ngũ được đề xuất tăng mức trợ cấp nào?

Bộ đội xuất ngũ được đề xuất tăng mức trợ cấp nào?

12:21 , 09/10/2026
Công an Hà Nội thông tin vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

12:05 , 09/10/2026
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 108%/năm

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 108%/năm

11:54 , 09/10/2026
Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp, nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội

Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp, nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội

11:37 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên