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Ông Trần Quang Bảo được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương

| | Xã hội

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV , Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Trung ương bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quang Bảo sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Tiến sĩ Lâm nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đây là cơ quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay là Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh và 9 Phó Chủ nhiệm: Trần Tiến Hưng (Phó Chủ nhiệm Thường trực), Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Nghiêm Xuân Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành, Trần Văn Phúc.

Anh Văn/VTC News

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