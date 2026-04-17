Bỏ học trường danh giá tại Mỹ vì lời thách của nhà đầu tư, người đàn ông này đang xây dựng một ‘đế chế’ tỷ USD, cạnh tranh trực tiếp với Open AI

Factory, công ty tạo ra các tác nhân trí tuệ nhân tạo tự động (bot) có khả năng lập trình, đang đàm phán để huy động 150 triệu USD với mức định giá 1,5 tỷ USD. Khosla Ventures sẽ dẫn đầu vòng gọi vốn. Các nhà đầu tư khác tham gia bao gồm Sequoia Capital, Insight Partners và Blackstone.

Theo Matan Grinberg, đồng sáng lập kiêm CEO của Factory, các bot do công ty sáng tạo, mang tên là Droids, có thể chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau, từ GPT của OpenAI và Claude của Anthropic đến những mô hình rẻ hơn như DeepSeek của Trung Quốc, tùy thuộc vào độ phức tạp của nhiệm vụ và yêu cầu của khách hàng.

Tính linh hoạt của sản phẩm đã trở thành một trong những điểm thu hút các khách hàng doanh nghiệp, bao gồm Morgan Stanley, Ernst & Young và Palo Alto Networks. Grinberg cho biết thêm, tính năng này cũng rất hữu ích trong những tháng gần đây do các sự cố ngừng hoạt động thường xuyên tại Anthropic. Anthropic là nhà sản xuất chatbot nổi tiếng Claude và ứng dụng lập trình gây sốt Claude Code.

“Tôi đã gọi cho nhiều khách hàng trong thời gian Claude gặp sự cố”, Grinberg nói. “Đây là chiến lược marketing hiệu quả nhất từ ​​trước đến nay vì tôi chỉ cần nói với họ rằng với Factory, chúng tôi có thể tự động chuyển hướng họ đến ChatGPT hoặc Gemini [của Google]”.

Grinberg dành phần lớn thời gian nghiên cứu toán học và vật lý. Khi đang theo học tiến sĩ vật lý lý thuyết tại Đại học California, Berkeley, Grinberg bắt đầu tham gia các khóa học khoa học máy tính vì tò mò. Sự tò mò đó dần biến thành niềm đam mê thực sự, và chẳng bao lâu sau, người đàn ông này bắt đầu tìm kiếm các video trên YouTube về cách thành lập công ty

Năm 2023, Grinberg đã gửi email ngẫu nhiên cho Shaun Maguire, một nhà đầu tư tại Sequoia, về ý tưởng khởi nghiệp của mình. Maguire đã nhận lời gặp mặt và cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ những sở thích học thuật chung. Đến cuối buổi gặp, Maguire đã thách Grinberg bỏ học ở Berkeley để thành lập công ty.

Grinberg đã chấp nhận lời thách ấy. Ngay sau khi thông báo với Maguire về việc bỏ học, Maguire đã mời Grinberg đến văn phòng của Sequoia để họp. Sequoia trở thành một trong những nhà đầu tư ban đầu của startup này và Maguire gia nhập hội đồng quản trị.

Factory cạnh tranh với các công ty khởi nghiệp như Cursor và Cognition nhưng Grinberg không hề nao núng. “Có rất nhiều công cụ trong lĩnh vực này. Nhưng không công cụ nào tiếp cận vấn đề theo cách chúng tôi đang làm. Tôi hay nói đùa rằng đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là tất cả mọi người nhưng cũng chẳng là ai cả”, Grinberg nói.