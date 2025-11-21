Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ KH&CN phê duyệt loạt nhiệm vụ nghiên cứu UAV và AI phục vụ tìm kiếm cứu nạn

21-11-2025 - 14:04 PM | Kinh tế số

Các nhiệm vụ được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh làm chủ công nghệ UAV, vệ tinh và ứng dụng AI trong chiến lược phát triển KHCN vũ trụ của Việt Nam đến năm 2030.

Bộ KH&CN vừa ban hành Quyết định 3363 phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ”.

Các nhiệm vụ mới tập trung vào phát triển công nghệ bay không người lái (UAV), mô phỏng khí động – kết cấu, mô hình môi trường quỹ đạo thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm cứu nạn.

Một nhiệm vụ đáng chú ý là xây dựng chương trình mô phỏng đặc tính khí động và kết cấu của thiết bị bay tầng bình lưu (HALE UAV), làm cơ sở phục vụ đào tạo, thiết kế và chế tạo loại UAV này.

Bộ KH&CN phê duyệt loạt nhiệm vụ nghiên cứu UAV và AI phục vụ tìm kiếm cứu nạn- Ảnh 1.

Thiết bị bay không người lái "Make in Vietnam". (Ảnh: MH)

Bộ cũng phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế hệ thống UAV lai tích hợp cảm biến khí tượng và môi trường, phục vụ quan trắc lớp biên khí quyển và hỗ trợ dự báo thời tiết, giám sát ô nhiễm không khí.

Trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, Bộ giao nhiệm vụ xây dựng mô hình tính toán ảnh hưởng của môi trường (khí loãng, nhiệt độ) lên vệ tinh siêu nhỏ dưới 20 kg hoạt động ở quỹ đạo rất thấp, đồng thời đề xuất quy trình đánh giá phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ KH&CN cũng triển khai nhiệm vụ nghiên cứu hệ thống UAV phối hợp tự động ứng dụng AI để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trong địa hình đồi núi, kết hợp dữ liệu UAV, GIS và ảnh viễn thám, đồng thời thử nghiệm thực tế tại Việt Nam.

Theo Minh Hoàn

VTC News

