Bố mẹ cứ thấy con ăn rau là yên tâm, không ngờ cậu bé 15 tuổi lại rơi vào tình trạng nguy kịch

Một cậu bé 15 tuổi ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, đường huyết vượt quá giới hạn đo của máy. Dù được cấp cứu tích cực, em không qua khỏi do đái tháo đường type 2 biến chứng nhiễm toan ceton và suy đa cơ quan.

Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, một buổi sáng, cha mẹ gọi con dậy như thường lệ nhưng không nhận được phản hồi. Khi kiểm tra, gia đình phát hiện cậu bé đang thở gấp, rơi vào trạng thái hôn mê nên lập tức đưa đến bệnh viện.

Tại khoa cấp cứu, nhân viên y tế nhanh chóng đo đường huyết đầu ngón tay. Máy đo cho thấy mức đường huyết đã vượt quá giới hạn đo của thiết bị, trên 33,3 mmol/L.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và hội chẩn, bác sĩ xác định cậu bé mắc đái tháo đường type 2, biến chứng nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Tình trạng bệnh đã rất nặng, tiến triển đến suy đa cơ quan.

Do bệnh khởi phát vào ban đêm và được phát hiện muộn, dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, cậu bé vẫn không qua khỏi.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bệnh nhân mới 15 tuổi.

14 tuổi đã cao 1,85m, nặng 107kg

Theo gia đình, khi 14 tuổi, cậu bé cao khoảng 1,85 m nhưng nặng tới 107 kg, thuộc nhóm béo phì nghiêm trọng.

Gia đình biết con thừa cân nhưng cho rằng trẻ đang trong giai đoạn dậy thì, cơ thể phát triển nên “béo một chút cũng không sao”. Vì vậy, họ không nghĩ cần đưa con đi kiểm tra sức khỏe.

Mẹ cậu bé cho biết gia đình từng hạn chế con ăn thịt và thường cho ăn nhiều rau. Người mẹ cho rằng có thể con tăng cân do cơ địa.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, vấn đề không đơn giản nằm ở việc trẻ ăn thịt hay ăn rau. Một số món được gia đình xem là “rau” thực chất có thể chứa nhiều tinh bột, đường hoặc năng lượng, đặc biệt khi chế biến theo cách không phù hợp.

Không phải cứ là rau thì có thể ăn thoải mái

Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, một số loại rau củ giàu tinh bột như khoai tây, khoai môn, củ sen, khoai lang... không nên được xem hoàn toàn giống nhóm rau xanh.

Những thực phẩm này vẫn có giá trị dinh dưỡng và có thể xuất hiện trong chế độ ăn. Tuy nhiên, nếu vừa ăn một khẩu phần lớn khoai tây hoặc các loại củ giàu tinh bột, vừa ăn đầy đủ cơm, mì hoặc các loại tinh bột khác, tổng lượng carbohydrate của bữa ăn sẽ tăng lên.

Với người cần kiểm soát đường huyết, có thể cân đối các loại củ giàu tinh bột như một phần nguồn carbohydrate trong bữa ăn và giảm tương ứng lượng cơm hoặc thực phẩm tinh bột khác.

Một số loại rau củ có vị ngọt tự nhiên như cà rốt, củ dền, hành tây cũng cần được ăn với khẩu phần phù hợp. Tuy nhiên, không nên đồng nhất vị ngọt với khả năng làm tăng đường huyết, bởi phản ứng đường huyết còn phụ thuộc lượng ăn, cách chế biến và tổng thể bữa ăn.

Cách chế biến cũng ảnh hưởng đến đường huyết

Theo nội dung được chia sẻ, các món rau củ giàu tinh bột nếu được nghiền nhuyễn, nấu quá nhừ, tẩm bột hoặc chế biến cùng nhiều đường có thể khiến carbohydrate được tiêu hóa và hấp thu nhanh hơn.

Chẳng hạn, khoai tây nghiền, bí đỏ nghiền hoặc các món củ được nấu nhừ có cấu trúc khác với thực phẩm còn nguyên miếng.

Đáng chú ý, các món như rau củ chiên, tẩm bột, sốt ngọt cũng có thể chứa nhiều năng lượng hơn đáng kể so với cách luộc hoặc hấp.

Vì vậy, với người thừa cân, béo phì hoặc cần kiểm soát đường huyết, không chỉ loại thực phẩm mà khẩu phần và cách chế biến cũng là những yếu tố cần quan tâm.

Béo phì ở trẻ không nên bị xem nhẹ

Câu chuyện của cậu bé 15 tuổi một lần nữa cho thấy tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em cần được gia đình quan tâm đúng mức.

Không nên mặc định rằng trẻ tăng cân trong tuổi dậy thì là chuyện bình thường, đặc biệt khi cân nặng vượt xa mức phù hợp với chiều cao và độ tuổi.

Béo phì ở trẻ có thể đi kèm nhiều vấn đề chuyển hóa, trong đó có tình trạng kháng insulin và nguy cơ mắc đái tháo đường type 2.

Đặc biệt, nhiễm toan ceton do đái tháo đường là một biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các dấu hiệu như khát nhiều, uống nhiều, đi tiểu nhiều, sụt cân bất thường, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, thở nhanh hoặc sâu, hơi thở có mùi trái cây và thay đổi ý thức cần được chú ý. Khi trẻ có biểu hiện bất thường, đặc biệt kèm thở nhanh hoặc lơ mơ, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Câu chuyện trên cũng là lời nhắc rằng “ăn nhiều rau” chưa đủ để đảm bảo một chế độ ăn lành mạnh. Điều quan trọng là lựa chọn đúng thực phẩm, kiểm soát khẩu phần, ưu tiên cách chế biến phù hợp và đặc biệt không bỏ qua tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ.