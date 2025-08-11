Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bố mẹ tử tế sẽ không có 7 hành xử EQ/MQ "âm vô cực" này khi thấy trẻ con xích mích với nhau

11-08-2025 - 07:30 AM | Sống

Bố mẹ chính là tấm gương hành xử đầu tiên trong đời trẻ.

Khi trẻ con có xích mích với nhau, bố mẹ có EQ (trí tuệ cảm xúc) và MQ (trí tuệ đạo đức) cao sẽ không làm những việc sau đây, vì chúng có thể khiến trẻ học cách hành xử thiếu kiểm soát, thiếu đồng cảm hoặc không công bằng:

1. Không phản ứng bốc đồng, quát tháo hoặc bênh con mù quáng

H không la hét, nổi nóng, hoặc mắng nhiếc trẻ khác .

Không gào lên: “Ai cho phép đánh con tôi?”, “Bạn kia hư quá!” , mà bình tĩnh tìm hiểu sự việc trước.

Họ không vội tin 100% vào lời kể của con nếu chưa rõ đầu đuôi.

Bố mẹ tử tế sẽ không có 7 hành xử EQ/MQ "âm vô cực" này khi thấy trẻ con xích mích với nhau- Ảnh 1.

2. Không dọa nạt, nhục mạ hoặc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn

Không đe dọa bạn của con , hoặc trách móc, chê bai trẻ khác trước mặt con .

Không đến gặp phụ huynh khác với thái độ hung hăng, mất kiểm soát , khiến trẻ học theo cách cư xử thiếu văn minh.

3. Không áp đặt quan điểm của mình lên con hoặc bắt con nhịn vô điều kiện

Không nói kiểu:

“Con phải nhường bạn!”,

“Con là con trai, phải chịu đựng!”,

“Có gì đâu mà giận!”

=> Điều này phớt lờ cảm xúc thật của trẻ và không dạy trẻ cách xử lý mâu thuẫn lành mạnh.

4. Không làm thay con mọi việc

Không giải quyết mâu thuẫn thay con hoàn toàn , cũng không đứng ra xin lỗi hoặc bào chữa hộ con nếu con sai.

Bố mẹ có EQ/MQ cao sẽ hướng dẫn để con tự nhận lỗi, xin lỗi, hoặc giảng hòa với bạn .

Bố mẹ tử tế sẽ không có 7 hành xử EQ/MQ "âm vô cực" này khi thấy trẻ con xích mích với nhau- Ảnh 2.

5. Không xem con là trung tâm, còn trẻ khác là "người gây rối"

Họ không cho rằng con mình luôn đúng, trẻ khác luôn sai , vì họ hiểu rằng trẻ con va chạm là điều tự nhiên , ai cũng có lúc cư xử chưa đúng.

6. Không gieo vào con những niềm tin lệch lạc

Không khuyến khích con ăn miếng trả miếng, cũng không dạy con làm gì cũng phải thắng, phải hơn bạn .

Không cổ vũ thói ích kỷ, đổ lỗi, hoặc bao biện cho hành vi sai trái .


Bố mẹ tử tế sẽ không có 7 hành xử EQ/MQ "âm vô cực" này khi thấy trẻ con xích mích với nhau- Ảnh 3.

Vì sao họ không làm những điều này?

Vì họ hiểu rằng EQ giúp con kiểm soát cảm xúc, còn MQ giúp con cư xử đúng đạo đức. Những phản ứng sai của bố mẹ có thể phá vỡ nền tảng nhân cách đang hình thành ở trẻ.

“Trẻ con biết gì đâu”: Cậu bé 5 tuổi nghịch ngợm làm vỡ bình cổ 3.500 năm tuổi, viện bảo tàng có phản ứng bất ngờ

Theo Bảo Minh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
trẻ con xích mích

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt đắm đuối vì độ độc lạ của 1 thành phố Trung Quốc: không ngày nào không khai quật được mộ cổ, dưới lòng đất là 1 “đế chế ngầm” với hàng vạn di tích

Khách Việt đắm đuối vì độ độc lạ của 1 thành phố Trung Quốc: không ngày nào không khai quật được mộ cổ, dưới lòng đất là 1 “đế chế ngầm” với hàng vạn di tích Nổi bật

Đi họp lớp sau 30 năm nhưng đến nơi không ai nhận ra, nghe bạn học nói 1 câu tôi lập tức bỏ về, thề không bao giờ đi họp lớp nữa

Đi họp lớp sau 30 năm nhưng đến nơi không ai nhận ra, nghe bạn học nói 1 câu tôi lập tức bỏ về, thề không bao giờ đi họp lớp nữa Nổi bật

4 thông tin trên thẻ căn cước công dân người dân tuyệt đối không được để lộ

4 thông tin trên thẻ căn cước công dân người dân tuyệt đối không được để lộ

07:26 , 11/08/2025
Người có gan khỏe thường có 4 điểm chung trên cơ thể: Ai có đủ thì xin chúc mừng!

Người có gan khỏe thường có 4 điểm chung trên cơ thể: Ai có đủ thì xin chúc mừng!

07:16 , 11/08/2025
Phát hiện kim loại nặng độc hại vượt mức 1.179 lần cho phép trong loạt trang sức bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử

Phát hiện kim loại nặng độc hại vượt mức 1.179 lần cho phép trong loạt trang sức bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử

06:40 , 11/08/2025
Đi chợ thấy loại rau này nhớ mua ngay: Chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con cực tốt, chỉ 15.000 đồng/kg

Đi chợ thấy loại rau này nhớ mua ngay: Chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con cực tốt, chỉ 15.000 đồng/kg

05:50 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên