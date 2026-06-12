Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội

| | Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cụ thể, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, Trợ lý của Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vũ Hồng Thanh giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Nguyễn Thị Thanh.

Trong thời gian giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Hà Văn Thắng tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai (tháng 10/2026) đối với 3 dự án luật cùng một số nghị quyết quan trọng khác.

Cụ thể bao gồm các dự án: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua đối với dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Bổ sung dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 80/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn;

Dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2022 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 90/2025 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp thứ 6 (tháng 9/2026) đối với dự án Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 nhóm người dân cần đổi thẻ căn cước ngay trong năm 2026 kẻo bị phạt

4 nhóm người dân cần đổi thẻ căn cước ngay trong năm 2026 kẻo bị phạt Nổi bật

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo mới đến người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo mới đến người dân cả nước Nổi bật

Ra quyết định bắt tạm giam Phạm Thanh Xuân SN 1994

Ra quyết định bắt tạm giam Phạm Thanh Xuân SN 1994

14:40 , 12/06/2026
Chân dung người phụ nữ SN 1976 mang 4 tiền án, sinh liền 7 con để trốn thi hành án

Chân dung người phụ nữ SN 1976 mang 4 tiền án, sinh liền 7 con để trốn thi hành án

13:59 , 12/06/2026
Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành nhanh nhất

Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành nhanh nhất

13:57 , 12/06/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Đình Thanh Dung SN 1972

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Đình Thanh Dung SN 1972

13:37 , 12/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên