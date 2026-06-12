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Ra quyết định bắt tạm giam Phạm Thanh Xuân SN 1994

| | Xã hội

Phạm Thanh Xuân và một đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Xuân, sinh năm 1994, trú tổ 4, khu Thanh Sơn 1 và Hầu Đức Thắng, sinh năm 1989, trú tổ 45B, khu Quang Trung 12.

Đối tượng Hầu Đức Thắng và Phạm Thanh Xuân (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 29/1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trên trang Facebook "Uông Bí 24h" đăng tải đoạn video dài 1 phút 33 giây ghi lại cảnh hai nam thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau, sau đó một người điều khiển ô tô lao vào đối phương giữa khu dân cư. Vụ việc gây mất an ninh trật tự, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ và tạo dư luận xấu trên mạng xã hội.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần giữa Phạm Thanh Xuân và Hầu Đức Thắng.

Trong quá trình gặp nhau để giải quyết khoản nợ, hai bên xảy ra cãi vã, sau đó cùng sử dụng hung khí đe dọa, truy đuổi nhau.

Thắng điều khiển ô tô tông vào Xuân rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, cả hai đã rời khỏi nơi cư trú.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đến ngày 11/5, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Hầu Đức Thắng và Phạm Thanh Xuân.

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Uông Bí tiến hành bắt tạm giam Hầu Đức Thắng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thanh Xuân khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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